Algérie: ANGEM - 22.000 projets financés au niveau national depuis le début du Covid-19

Alger — Le directeur général de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), Abdelfattah Djebnoun a indiqué, jeudi à Alger, que plus de 22.000 projets ont été financés au niveau national depuis le début de la pandémie de la COVID-19, précisant que les femmes ont bénéficié de plus de 65% du nombre global des projets financés.

Lors d'une exposition nationale organisée par le ministère de tutelle pour faire connaitre ses mécanismes d'appui et d'accompagnement de la catégorie vulnérable, via l'ANGEM et l'Agence de développement social (ADS), le responsable a précisé que ces financements ont permis, depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, de lancer 950.000 projets, ce qui a permis de créer près de 1,3 millions de postes d'emplois directs et indirects.

Plus de 50 % des micro-crédits programmés pour l'année 2021 sont destinés aux femmes pour la création de leurs projets, dont 30 % au profit de la femme rurale et 20% au profit de la femme au foyer.

Le soutien apporté par l'Etat à ces femmes à travers plusieurs dispositions appuie le lancement de micro-projets à travers deux types de crédits, à savoir le crédit destiné à l'acquisition des matières premières (allant de 100.000 à 250.000 DA) et celui destiné à l'acquisition du matériel (pouvant atteindre 1.000.000 DA).

Pour ce qui est des résultats des caravanes de sensibilisation destinées à encourager la femme au foyer à participer et à s'intégrer dans la vie socioéconomique et dans la production nationale, le responsable a fait savoir que près de 21978 femmes ont été sensibilisées quant aux différents mécanismes, projets et sources de financement génératrices de revenus mis en place par l'Etat pour encourager les femmes désirant créer et développer des micro-projets.

A cet effet, 7.470 enquêtes sociales ont été menées au profit des femmes ciblées par la caravane de sensibilisation, en ce sens que 2.776 femmes ont bénéficié des orientations, de l'accompagnement et de la prise en charge sociale, en sus de la sensibilisation de 30 femmes à l'importance de dépistage du cancer du sein.

Le même responsable a également fait état de 1.811 examens médicaux et 2.246 examens psychologiques effectués au profit des femmes dans les zones d'ombre par des médecins et des psychologues des cellules de proximité, outre la fourniture des aides matérielles aux familles nécessiteuses de ces régions.

Il a également évoqué l'accompagnement des associations actives et l'encouragement des femmes à créer des coopératives ou des associations, et enfin le suivi des bénéficiaires de prêts pour les encourager et orienter dans la concrétisation du projet.

Afin d'assurer l'aboutissement des projets liés aux microcrédits, 1.200 accompagnateurs ont été mobilisés, en sus de 147 formateurs répartis sur l'ensemble du territoire national.

La valeur totale des prêts accordés dans le cadre de l'ANGEM a dépassé 62 milliards de DA depuis la création de l'agence en 2004, a indiqué le responsable.

Dans le même sillage, la catégorie des personnes aux besoins spécifiques a bénéficié d'un financement de près de 1.500 projets depuis le début de l'année, a-t-il ajouté.