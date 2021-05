Angola: La formalisation de l'économie informelle commence en juin au "Marché 30"

Luanda — La mise en œuvre du projet pilote pour la formalisation de l'économie informelle commence en juin, au «Marché 30», à Viana, Luanda, a déclaré jeudi le directeur national du Bureau de politique de population, Adriano Celso Borja.

S'adressant à la presse à l'issue d'une visite sur le site, le responsable a déclaré que cela permettait de vérifier la dynamique de ce marché, considéré comme fournisseur, et de prendre la décision finale de lancer, dans ledit espace commercial, la campagne pour enregistrer et formaliser les activités économiques et accueillir les brigades mobiles qui effectueront l'enregistrement.

"Nous partons d'ici avec une idée claire de la manière dont nous allons mettre en place les cellules dans lesquelles nos brigades vont travailler, notamment dans les zones à plus forte incidence d'activité économique, ce qui sera une priorité pour le processus d'enregistrement et, par la suite, le processus de formalisation », a-t-il expliqué après la visite du groupe de techniciens de l'Unité du programme de conversion de l'économie informelle.

Dans le cadre de la campagne, dans le "Marché 30", neuf brigades y seront installées, de six personnes chacune, dans un total de 54 brigades qui effectueront l'enregistrement, à travers des instruments technologiques appropriés et un ensemble de services administratifs, comme le guichet unique de l'entreprise, la direction des registres et des notaires, l'administration générale des impôts et l'Institut national de la sécurité sociale.

Le projet pilote de formalisation de l'économie informelle, coordonné par le ministère de l'Économie et du Plan, débutera par l'enregistrement des opérateurs puis la formalisation effective qui comprend, en plus de la légalisation des documents, l'inclusion financière et la régularisation de l'activité, couvrant environ deux millions d'opérateurs informels, dans la province de Luanda.