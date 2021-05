Ile Maurice: Private Prosecution contre Yogida Sawmynaden - Accusation rayée, troisième balle de match

Jamais deux sans trois ? Après que la seconde «Private Prosecution» contre Yogida Sammynaden pour «abuse of authority» a été rejetée hier en cours, les avocats de l'épouse du défunt Soopramanien Kistnen tenteront une troisième pour «forgery» notamment. Un «trial and error» qui ne plaît pas aux avocats du membre du MSM.

L'accusation formelle pour «abuse of authority» sous l'article 77 du Code pénal intentée contre Yogida Sawmynaden par Simla Kistnen hier, en cour de district de Port-Louis, devant la magistrate Bibi Zeenat Cassamally ont été rayées. «The information and the particulars supplied do not disclose a case under section 77 of Criminal Code», a déclaré Me Azam Neerooa, Senior Assistant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui a deposé une discontinuance of proceedings pour clore la deuxième Private Prosecution contre Yogida Sawmynaden.

À sa sortie du tribunal, l'ancien ministre a déclaré croire en Dieu, ajoutant que cette affaire était du harcèlement à son encontre. «Certains avocats se servent de Madame Kistnen pour m'oppresser et me harceler. Ce sont des avocats qui ne sont pas sûrs d'eux et qui cherchent à tout prix un case contre moi. Je crois en une justice et si je n'ai fait de déclaration jusqu'ici c'est parce que j'ai du respect pour les institutions. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que le case contre moi a été rayé.»

Il a salué ses mandants de la circonscription no 8 et ses colistiers au gouvernement. «J'ai toujours eu leur soutien et même celui de députés de l'opposition.»

Me Raouf Gulbul, l'avocat de Yogida Sawmynaden, a déclaré que les «Avengers» font du «trial and error». «Me Azam Neerooa a dit en cour qu'ils ont analysé le dossier et la private prosecution déposée par Simla Kistnen sous le délit de la section 77 ne tient pas la route. J'avais fait ressortir en décembre de l'année dernière que sous la section 77, la cour n'a pas de juridiction. Encore une fois, j'ai eu raison. Il me semble que les avocats de Simla Kistnen procèdent par trial and error concernant cette affaire. Ils n'ont pas de matière pour poursuivre mon client car il n'y a pas de délit contre mon client.» Il a ajouté que Me Sanjeev Teeluckdharry a envoyé une correspondance, hier, au bureau du DPP sans l'en avoir informé. «La courtoisie veut que nous soyons également au courant de cette lettre.»

Me Sanjeev Teeluckdharry, l'avocat des «Avengers», a également réagi après sa sortie du tribunal. «Le bureau du DPP nous a fait comprendre que le délit sous la section 77 est bien restrictive. Nous avons été invités à poursuivre sous d'autres sections de la loi. Nous avons donc substitué l'offense sous forgery by private individual sous la section 108 (a) et 121 du Criminal Code. Nous déposerons pour deux délits contre Yogida Sawmynaden, dont un de forgery, qui est un délit beaucoup plus grave.»

Il désapprouve les déclarations de Me Raouf Gulbul, qui soutient que les avocats de Simla Kistnen harcèlent son client. «C'est faux d'affirmer de tels propos, dans ce cas actuel, il y a suspicion raisonnable. Il a déclaré Madame Kistnen comme son constituency clerk. Pendant le Covid-19, elle a souhaité bénéficier du self-employed assistance scheme, mais les autorités lui ont dit qu'elle travaillait comme constituency clerk alors qu'elle ne l'a jamais été. Il y a également un délit de using office for gratification, mais nous laissons à l'ICAC le soin d'enquêter.» Il a ajouté que les «Avengers» s'intéressent toujours au cas de l'emploi fictif de Simla Kistnen.