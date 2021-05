Afrique: Éducation nationale - "Changement des coefficients au premier cycle", une fausse information selon le ministère

Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation a démenti le 26 mai 2021, sur sa page officielle Facebook, l'information selon laquelle les coefficients des matières en classe de 4ème et 3ème ne seraient plus uniformisés.

Cette fausse information véhiculée sur les réseaux sociaux annonçait ces nouveaux coefficients : 4 en mathématiques ; 3 en français ; 2 en Physique-chimie ; 3 en anglais et en seconde langue ; 2 en Histoire-Géographie ; 2 en SVT ; 1 en Education aux droits de l'Homme et à la citoyenneté (Edhc) et 1 en Epreuves physiques et sportives (Eps).

Le ministère a indiqué qu'il s'agit d'un fake news et que ladite information n'émane pas de lui.