Afrique: Super Coupe de la CAF Total - Extraits de la conférence d'avant-match d'Al Ahly

Al Ahly vs. RS Berkane, c'est l'affiche de la 29e édition de la Super Coupe de la CAF Total. Le match qui oppose les Egyptiens aux Marocains aura lieu ce vendredi 28 mai 2021 au stade Jassim Bin Hamad de Doha, au Qatar, à partir de 19h00 heure locale (16h00 GMT).

Voici ce que l'entraîneur d'Ahly Pitso Mosimane et le capitaine Mohamed Elshenawy ont déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match.

Pitso Mosimane (Entraineur, Al Ahly)

Nous savons que RS Berkane est une équipe très forte. Ils ont un bon nouvel entraîneur et des joueurs talentueux. Ils se débrouillent toujours bien sur la scène internationale et nous les respectons beaucoup. C'est une finale donc c'est un match 50-50 et les deux équipes ont des chances égales de remporter la coupe.

Pour nous, nous voulons gagner et nous devons bien travailler pour y parvenir. Au cours des dernières semaines, nous avons eu de nombreux matchs difficiles en championnat et en Ligue des Champions de la CAF, en plus de nombreux voyages. Nous veillerons à être bien préparés. Peut-être sommes-nous physiquement fatigués, mais nous sommes prêts mentalement.

Chaque match a sa pression. On s'attend toujours à ce qu'Al Ahly gagne, et nous voulons le faire et rendre heureux nos supporters à domicile.

En tant qu'entraîneur d'Al Ahly et au nom de mes joueurs, nous avons toujours le soutien de nos fans et de notre conseil d'administration. Notre rôle est de leur fournir et de leur donner les résultats qu'ils souhaitent; nous connaissons bien nos responsabilités.

Lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ici (à Doha), nous avons eu un grand soutien de nos fans, et j'ai hâte de les revoir demain. Le football est bien différent sans supporters car ils nous donnent de l'énergie et jouent le 12ème rôle de joueur. Je connais bien l'importance, en particulier, des partisans d'Al Ahly.

C'est une finale, et nous sommes prêts à obtenir le résultat que nous voulons. Nous ferons de notre mieux pour élever le trophée et rendre nos fans heureux.

Mohamed Elshenawy (Capitaine, Al Ahly)

C'est un match difficile et nous voulons gagner le trophée. Nous sommes en stage depuis le match contre Mamalodi Sundowns et maintenant nous sommes ici pour gagner.

Nous sommes déjà venus ici à Doha pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et ce fut une expérience formidable. Maintenant, nous voulons remporter à nouveau la Super Coupe sept ans après notre dernière victoire (en 2014).

Nous connaissons l'importance de ce match, et à Al Ahly, nous jouons toujours pour gagner. Nous voulons ramener la coupe à la maison pour que nos supporters la célèbrent.

Nous travaillons très fort en équipe et connaissons bien nos responsabilités. Al Ahly a remporté la Super Coupe de la CAF à six reprises, mais la plupart des joueurs actuels ne l'ont pas gagnée auparavant, nous voulons donc le faire pour la septième fois et rendre nos fans heureux.