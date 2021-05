Cote d'Ivoire: Construction d'un monde pacifique - « Que chacun devienne un messager de paix », préconise président de HWPL, Man Hee Lee

L'Organisation non gouvernementale internationale Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (Hwpl), présidée par Man Hee Lee a commémoré le 8ème anniversaire de la déclaration mondiale de la paix d'Hwpl. A cette occasion, le président Lee a déclaré : « Nous devons atteindre notre objectif (...) Nous avons un but (...) Que chacun devienne un messager de paix pour construire un monde pacifique ».

Le 25 mai 2021, par visioconférence les membres de cette organisation ont réaffirmé leur attachement à la construction d'un monde meilleur. Ce fut l'occasion pour le premier responsable de Hwpl d'indiquer que tant qu'il y a un ciel et une terre, le but de son Ong ne changera pas.

Dans sa déclaration, il a proposé trois axes comme plan d'action pour la cessation de la guerre et la paix mondiale. Dans le premier axe, il a souligné l'importance de la participation des dirigeants mondiaux à un droit international pour la paix. « Nous appelons les Chefs d'Etat de chaque pays à signer un accord international. Un engagement à mettre fin à toutes les guerres. Nous leur demandons de le faire dans un esprit d'amour profond pour le peuple de leur pays », a-t-il préconisé. Dans le deuxième axe, l'Hwpl met l'action sur la création d'un réseau mondial pour la paix composée de jeunes et de femmes.

Le président Lee a appelé la jeunesse à s'unir dans un effort pour mettre fin aux guerres et poursuivre la restauration des jeunes pour la paix. Dans le troisième axe, l'Ong propose un cadre de base pour la coopération internationale en faveur de la paix, comprenant des rapports des médias pour la paix.

Poursuivant, il dira : « Travaillons sans cesse pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire œuvrer ensemble pour la paix ». Pour lui, il n'y a rien d'impossible et de rappeler un principe défendu par Hwpl, c'est-à-dire, « nous sommes un ». Et d'ajouter : « Nous ne pouvons pas détruire ce beau monde. Apprécions sa beauté pour construire un monde sans guerre ».

Aux hommes sur cette terre, il a demandé de ne pas oublier leur but. Et de faire des efforts pour l'accomplir. « Travaillons tous ensemble. Ce bon travail sera enregistré dans l'histoire. Je crois en vous et je pense aux promesses que vous avez faites (...) Que votre esprit, votre corps soient toujours en bonne santé », dira le président Man Hee Lee. Et de rappeler : « Nous avons promis de mettre fin à la guerre et de parvenir à la paix afin de laisser cela en héritage aux générations futures ».

Il faut noter que les membres du parlement africain (55 pays d'Afrique) se sont engagés à soutenir Hwpl.