Burkina Faso: An III du rétablissement des relations Burkina Faso-Chine - L'ambassadeur, LI Jian, appelle à la construction d'un avenir commun

Dans ce discours prononcé en direct sur Facebook, le mercredi 26 mai 2021, à l'occasion du troisième anniversaire du rétablissement des relations sino-burkinabè, l'ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian, a plaidé pour l'approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Bonjour chers amis et chers internautes. C'est un grand plaisir de vous rencontrer à l'occasion du troisième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République Chine et le Burkina Faso. Il y a trois ans, jour pour jour, que le Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires étrangères chinois S.E.M. WANG Yi et son homologue burkinabè S.E.M. Alpha BARRY ont signé le communiqué conjoint marquant le renouement des relations diplomatiques sino-burkinabè. Depuis lors, cette date est inscrite et gravée dans l'histoire des relations sino-africaines.

Sa portée historique a été rapidement relayée du plus haut niveau jusqu'à la base populaire entre nos deux peuples. En tant que témoins de ce moment historique, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ce 3e anniversaire et transmettre cette amitié de génération en génération. Cela fait maintenant trois ans que je vis et travaille au Burkina Faso. Ici, c'est comme un grand chantier où tout avance progressivement. De nombreuses routes urbaines et rurales ont été construites ou rénovées. Les conditions de santé et d'éducation se sont améliorées avec de nouveaux hôpitaux et de nouvelles écoles. Les ouvriers, les agriculteurs, les commerçants et d'autres travailleurs que j'ai croisés au Burkina sont tous plein d'espoir et d'énergie quant à leur futur. Je suis très ravi et galvanisé à la fois par la sagesse, la tolérance, la persévérance et le dynamisme du Burkina Faso, avançant sur sa propre voie de développement et par le patriotisme, la bravoure, la diligence et l'optimisme du peuple burkinabè.

Ce qui me rend encore plus heureux, c'est que la coopération sino-burkinabè accompagne, tout au long de ce processus, le Burkina Faso et lui a apporté un soutien fort dans la réalisation de ses objectifs de développement national. Ça me touche également de lire l'interview et mon ami et Ambassadeur du Burkina Faso en Chine S.E.M. Adama COMPAORE, qui a fait remarquer que la Chine a joué un rôle important et constructif dans le processus de développement économique et social du Burkina Faso. Au cours des trois dernières années, la coopération sino-burkinabè a engrangé des résultats fructueux dans plusieurs domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture et les infrastructures. Les 113 complexes scolaires, dont la construction a été financée par la Chine, ont été entièrement achevés et sont déjà au service des enseignants et des élèves.

La télévision nationale du Burkina a réalisé un documentaire spécialement consacré à ce projet et qui a été diffusé le dimanche dernier. Quand j'ai vu les professeurs dispenser leur cours dans une de ces salles de classe toute neuve et les élèves pleins d'espoir dans leurs yeux, je me suis senti joyeux et rassuré. La partie chinoise est en train de coordonner activement les derniers aspects techniques du projet de construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso afin que les travaux commencent le plus tôt possible. D'ici peu, les 5331 tonnes de riz à titre d'aide alimentaire d'urgence seront officiellement remises à la partie burkinabè dans leur totalité.

Quant au projet « Smart Burkina » qui permettra d'améliorer considérablement les infrastructures de communication ainsi que le système de sécurité du pays, nous attendons son démarrage très prochainement. En plus, les deux parties sont en train d'étudier d'autres grands projets à réaliser dans de nombreux domaines. Soyez rassuré que sur le chemin de développement socio-économique du Burkina Faso, la Chine ne manquera jamais d'être présente et d'apporter conséquemment ses soutiens.

Au cours des trois dernières années, les différentes missions de la coopération technique chinoises à savoir les missions médicale, agricole, de formation professionnelle et du projet mil, ont travaillé dur jusqu'aux dans les villages et champs lointains du pays. Avec leur expertise et leur abnégation, les médecins et les experts chinois ont montré d'une manière la plus directe l'amitié profonde entre nos deux peuples. Dans le cadre de l'Action de la Lumière, une vingtaine d'ophtalmologues chinois d'un hôpital à Wenzhou sont venus pour réaliser des opérations gratuites d'extraction de la cataracte. Pendant leurs séjours en 2018 et en 2019, plus de 400 burkinabè souffrant de cataracte ont bénéficié d'une opération gratuite avec 100 % de réussite.

Au cours des trois dernières années, la coopération commerciale entre les deux pays reste solide et dynamique. En 2020, nous avons officiellement lancé le mécanisme d'exonération des frais de douane pour 97% de produits burkinabè en exportation vers la Chine. Ce mécanisme a pour objectif d'accompagner le Burkina Faso à dynamiser davantage son secteur du commerce et atténuer considérablement les effets de la pandémie sur son économie. Selon les chiffres de 2020, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Burkina Faso a atteint 400 millions de dollars, soit une augmentation de 24,5% par rapport à l'année précédente et qui marque un nouveau record dans l'histoire.

Face à la pandémie de la Covid-19 qui a sévi dans le monde entier, les deux peuples sont restés unis et se sont montrés solidaires.

Dès la notification du premier cas confirmé au Burkina Faso, la Chine a fait une grande mobilisation pour mener la lutte contre le virus aux côtés du Burkina Faso. Le gouvernement chinois, les municipalités chinoises, les entreprises chinoises et la diaspora chinoise ont tous témoigné de leurs soutiens au peuple burkinabè soit en matériels, en techniques ou en infrastructures. Nous avons amené par vols spéciaux plus d'un million de masques, d'une dizaine de millier de combinaisons de protection, d'une vingtaine de millier de tests de réactif PCR, d'une centaine de respirateurs et de machines à oxygène, pour soulager les besoins urgents de nos amis burkinabè.

Nous avons également financé les travaux de réhabilitation de deux bâtiments d'isolement au CHU Yalgado Ouédraogo ainsi que le service des urgences du CHR de Koudougou. En avril 2020, le gouvernement chinois a envoyé une équipe de médecins spécialisés dans la lutte contre la Covid-19 pour partager leurs expériences avec leurs collègues burkinabè. A l'heure actuelle, la Covid-19 est bien maitrisée sur le territoire de nos deux pays, mais la situation au niveau mondial reste toujours critique et le risque de rebond de la maladie demeure. Nous devons donc continuer de rester vigilants et solidaires, d'approfondir notre coopération dans le domaine de la santé et d'améliorer sans cesse nos capacités en ressources humaines, en infrastructures et en matériels pour toujours pouvoir relever les défis à long terme.

A cet effet, les spécialistes chinois et burkinabè se sont entretenu une dizaine de fois par vidéoconférence dans le cadre du contrôle et de la prévention de la maladie. L'Hôpital d'Anhui en Chine et le CHU de Tengandogo au Burkina Faso ont officiellement mis en place un mécanisme de coopération technique à distance. Tout cela jette une base solide pour la poursuite et l'approfondissement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé pour mieux lutter contre notre ennemi commun.

Chers amis,

Les relations sino-burkinabè se focalisent non seulement sur la coopération économique mais également sur les stratégies de développement de nos deux pays. Cette année marque aussi le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Depuis sa création, le PCC a abattu un travail sans précédents avec des sacrifices énormes pour sauver la nation chinoise. Maintenant, il conduit 1.4 milliard de chinois dans la réalisation ses objectifs de développement l'un après l'autre. En 100 ans, nous avons réussi à édifier une société de moyenne aisance complète, permettant à 800 millions de chinois de sortir totalement et définitivement de la pauvreté absolue.

La Chine a réussi à trouver sa propre voie de développement, et le miracle de développement en Chine montre au monde entier, surtout aux pays en développement et aux pays africains qu'il est tout à fait possible pour un pays, auparavant oppressé et sous-développé, de se redresser avec la souveraineté, la dignité, l'indépendance et la satisfaction de son peuple. Tout récemment, dans son Discours sur la Situation de la Nation, le Premier Ministre burkinabè S.E.M. Christophe Joseph Marie Dabiré a souligné que l'un des principaux objectifs du gouvernement burkinabè pour les cinq prochaines années est la réduction de la pauvreté.

La Chine a la volonté, l'expérience et la capacité d'aider le Burkina Faso à réaliser cet objectif et remporter la victoire sur la pauvreté. Dans le domaine des ressources humaines, plus de 800 professionnels issus de différents domaines se sont rendus en Chine pour des formation ou séminaires. Une centaine d'étudiants burkinabè ont reçu la bourse chinoise pour poursuivre leurs études en Chine. Cela est de nature à mettre à la disposition du Burkina Faso des hommes et des femmes pétris de savoirs et de savoir-faire capables d'assurer la relève dans le processus de développement du pays. Dans le contexte actuel marqué par la pandémie de la Covid-19, nous explorons de nouvelles voies avec Internet pour poursuivre la coopération en la matière et nous prévoyons de mettre en place cette année plus de 20 séminaires en ligne au profit de 500 professionnels de divers domaines.

Chers amis,

Plus la Chine se développe, plus la force en faveur de la paix et de la justice dans le monde sera puissant, et plus elle sera capable de soutenir les efforts de développement commun en Afrique. Lors de la présidence chinoise au Conseil de sécurité de l'ONU durant ce mois de mai, le Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires étrangères chinois S.E.M. WANG Yi a affirmé en pleine séance du conseil qu'en tant que frère, ami et partenaire, la Chine défendra toujours les intérêts des pays africains. Elle n'hésitera pas à entreprendre toutes actions utiles au profit des peuples africains.

Lors de la célébration hier de la Journée de l'Afrique, il a réaffirmé que le renforcement de l'unité et de la coopération avec les pays africains constitue la priorité constante de la diplomatie chinoise. La Chine et l'Afrique se battent côte à côte dans la grande lutte pour l'indépendance nationale et la sauvegarde de la dignité nationale, tout en se soutenant l'une l'autre sur les questions d'intérêts clés et les préoccupations majeures de chacune. En circonstances épidémique et économique du monde actuel, nous appelons la communauté internationale à accroître ses investissements et ses soutiens à l'endroit de l'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier. Les efforts doivent converger vers le Burkina Faso pour aider le pays à se relever le plus tôt possible des effets négatifs de la pandémie de la Covid-19 et renouer avec son élan de croissance.

Chers amis,

A l'occasion de ce troisième anniversaire, au nom de la partie chinoise et de toute l'équipe de l'Ambassade, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, de différents milieux, s'attachent et soutiennent au développement des relations sino-burkinabè. La coopération a déjà démarré avec un bon début. La confiance politique mutuelle entre les deux parties s'est renforcée. Les fruits de la coopération se sont multipliés et l'amitié entre les deux peuples s'est approfondie.

Mais avec cette énorme perspective de coopération en avant, nous avons encore un long chemin à parcourir et nous devons continuer à nous battre afin de la faire porter davantage de fruits à nos peuples. Nous sommes à l'entame de la quatrième année de coopération et nos deux pays sont entrés respectivement dans une nouvelle phase de développement, allant de 2021 à 2025. Je suis fermement convaincu que, avec l'approfondissement continu de la coopération sino-burkinabè, nous allons ouvrir une période d'or de la nouvelle ère pour le développement de nos deux pays et pour le bonheur de nos deux peuples.

Merci !