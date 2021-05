Afrique: Livre pour enfants/N'dogoula - Charline Legault invite à un merveilleux voyage au cœur la nature sauvage

L'écrivaine franco-ivoirienne Charline Legault séjourne sur les bords de la lagune Ébrié pour la promotion de son livre pour enfants intitulé "N'dogoula : L'arrivée de la famille Koumba au Gabon".

De passage ce 26 mai à la rédaction de Fraternité, l'auteure a bien voulu présenter son livre, sorti le 24 mars en France qui, depuis quelques semaines, fait l'objet de dédicace dans des écoles privées et publiques d'Abidjan.

« Tirées d'histoires que j'ai réellement vécues, les aventures de N'dogoula au pays de ses ancêtres, c'est au-delà des frontières, un peu comme un voyage initiatique à la vie que je désire partager avec les lecteurs. A travers le personnage principal, on y fait des rencontres, on s'adapte en permanence, on s'ouvre aux autres et c'est alors que peut commencer l'émerveillement. Cette aventure, est un partage culturel. Le livre parle de la préservation de la nature, du respect de notre environnement et aussi de la mixité des peuples et des cultures », a indiqué Charline dont l'envie d'écrire remonte à son arrivée au Gabon, où elle a déménagé il y a plusieurs années avec son mari gabonais.

« Arrivé au Gabon, je découvre une Afrique vierge, riche de sa faune et de sa flore. La forêt dense, la rencontre avec la nature, les animaux me font vivre des aventures merveilleuses que j'ai voulu raconter dans un livre. C'est ainsi qu'est né ce livre. N'Dogoula est le nom que mon mari a hérité de son grand-père et signifie "le grand". Alors pour rester collé au terroir, j'ai choisi ce nom pour le livre », a-t-elle expliqué.

Dans ce livre, la nature est sauvage, les animaux vivent en liberté et la mer n'est jamais très loin.

Pour la petite histoire, N'dogoula est un personnage qui vit à l'étranger, en Angleterre. Il n'a jamais connu son pays, le Gabon. Son arrivée pour la toute première fois sur la terre de ses ancêtres plonge le lecteur dans de magnifiques paysages peuplés de belles rencontres. « N'dogoula, notre héros, arrive sur les terres de ses ancêtres, tout heureux et impatient de découvrir ce beau pays d'Afrique, si cher à ses parents.

Du haut de ses sept ans, il va vivre une aventure incroyable et riche en émotions. Accompagné de ses trois compagnons de route, un Anglais, un Hollandais et une Nigériane, N'dogoula devra s'adapter à ce nouvel environnement où tout semble si différent », a présenté Charline Legault. Qui, à travers la vingtaine de pages du livre, aborde la question de la double nationalité et l'importance pour les enfants métis vivant à l'étranger de découvrir leurs pays d'origine.

L'œuvre présente également le Gabon à travers l'aéroport international Léon M'Ba de Libreville, le boulevard de l'indépendance, Pointe noire, la forêt équatoriale avec sa riche faune et flore.

Notons que Charline Legault est écrivaine et éditrice. Elle a été trois fois championne de tennis de Côte d'Ivoire, championne de natation de Côte d'Ivoire, puis vice-championne d'Afrique en natation.