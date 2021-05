Ile Maurice: Dévoiler les talents mauriciens à travers le National Innovation Challenge

communiqué de presse

Le National Innovation Challenge permettra de révéler les talents et la créativité des Mauriciens, et de créer une génération d'innovateurs, a affirmé le ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, cet après-midi, lors du lancement de cette compétition nationale, au cours d'une conférence de presse par visioconférence au SICOM Tower à Ebène.

Le National Innovation Challenge est une initiative du Mauritius Research and Innovation Council visant à encourager les Mauriciens à venir de l'avant avec des solutions innovantes pour remédier à des problèmes auxquels fait face le pays.

L'objectif principal de cette compétition, qui est à sa deuxième édition, est d'encourager la créativité, l'ingéniosité et l'innovation au sein de la population mauricienne à travers une plateforme pour générer et présenter des idées. Ce concours, ouvert à des individus, des entreprises, des universitaires, des communautés et des écoles, devrait soutenir et récompenser les meilleurs projets susceptibles d'améliorer la vie de la population.

Le ministre Balgobin a rappelé que la vision du gouvernement est l'avènement d'une économie à haut revenu, guidée par la technologie et l'innovation. Dans cette optique, a-t-il souligné, le gouvernement a la responsabilité de motiver les jeunes à être créatif et à innover afin de devenir des entrepreneurs. Il a aussi parlé d'une politique ouverte concernant l'accès à l'information avec le but de faire de la place aux technologies émergentes.

L'approche participative et inclusive de la deuxième édition du National Innovation Challenge a également été mise en avant par le ministre. Il a expliqué que le concours comprend trois parties notamment :

Ignite - Créer des étincelles pour faire jaillir de nouvelles idées

Empowering - Autonomiser les participants au concours en leur donnant un accompagnement pendant les différentes étapes

Supporting - Un soutien à travers un fond de démarrage de Rs 50,000 et la présence d'un mentor pour aider les finalistes à développer leurs idées.

Invitant tous les Mauriciens à participer au National Innovation Challenge, M. Balgobin a indiqué que trois prix seront décernés à la fin de la compétition. Le premier prix est un chèque d'un montant de Rs 250 000 ; le deuxième prix est de Rs 150 000 et le gagnant du troisième prix recevra une somme de Rs 100 000. Un jury comprenant des hommes d'affaires et des entrepreneurs déterminera les idées gagnantes. La date limite est le 27 août 2021. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.innovatemauritius.com.