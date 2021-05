Cote d'Ivoire: Après les deux visites-terrains - Mme N'Guessan Bernise, directeur exécutif du Fsdp - "Nous sommes satisfaits des travaux que nous avons vus"

« Nous sommes satisfaits des travaux que nous avons vus ». C'est ce que Mme N'Guessan Bernise, directeur exécutif du Fonds de soutien et de développement de la presse(Fsdp) a dit au terme de deux visites-terrains effectués, le mercredi 27 mai 2021 au siège d'Action+ Abidjan, éditrice du journal " Supersport" à Cocody-Plateau- Dokui et les travaux de construction d'un bâtiment à la Maison de la presse à Abidjan-Plateau.

« Nous sommes satisfaits des travaux que nous avons vus, ce matin. Nous avons financé les travaux du bâtiment de la salle de conférence de la Maison de la presse à hauteur de 340 millions de francs et fait un prêt de 180 millions de francs à l'entreprise d'Action+ Abidjan éditrice du journal " Supersport" pour construire son siège d'immeuble R+4. Nous avons subventionné MS. Media à hauteur de 600 millions de francs pour l'acquisition des terrains des journalistes. », a déclaré Mme N'Guessan Bernise, directeur exécutif du Fonds de soutien et de développement de la presse(Fsdp), au terme de deux visites-terrains. Elle a révélé que ce sont 8 entreprises de presse et 5 organisations professionnelles de la presse qui ont bénéficié des subventions du Fonds en 2020 sans compter celles qui ont été impactées par la pandémie du Coronavirus. Puis, elle a encouragé les patrons de presse à venir chercher les prêts disponibles avec des projets structurants.

Après la visite des nouveaux locaux du siège d'Action+ Abidjan, éditrice du journal " Supersport" à Cocody-Plateau- Dokui, Atou Atou, président du Conseil de gestion du Fsdp et Mme N'Guessan Bernise, directeur exécutif se sont dit surpris et satisfaits du travail fait par Fomba Amidou, le directeur général de cette entreprise de presse. Ils lui ont dit que son cas doit faire école et ils ont encouragé les patrons d'être imaginatifs.

Quant à Fomba Amidou, le directeur général, il a dit que le siège de son entreprise est en train d'être construit sur une surface de 600m2 et sera dans un immeuble de R+4. Le rez-de-chaussée et le premier étage seront destinés au siège du journal et l'imprimerie. Aux 2e, 3e et 4e étages, il y a 16 appartements à louer. Selon lui, les ressources que généreront les locations, permettront de garantir les emplois des journalistes parce que le secteur est en difficulté. Il a révélé avoir bénéficié d'un prêt de 180 millions de francs du Fonds et il encourage les autres partons à suivre son exemple.

À la Maison de la presse, Jean-Claude Coulibaly, président l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) , au nom des journalistes, s'est dit heureux de la subvention que le Fsdp a apportée pour construire le nouveau bâtiment qui va comporter une salle de conférence de 200 places au rez-de-chaussée et des bureaux au premier niveau. Il a plaidé que ces bureaux et salle de conférence soient équipés après leur livraison.