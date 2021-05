Sénégal: Enseignement en ligne - Le groupe Iam lance le Iam E-Learning center

La crise de la Covid-19 a redéfini les enjeux de l'accès à l'éducation et a largement contribué à accélérer la transformation digitale de l'enseignement. Dans ce contexte, et fort de ses 25 années d'expérience, l'Institut africain de management (groupe Iam), a lancé, en avril dernier, un centre de formation totalement digital : le Iam E-Learning Center.

«Présent au Sénégal (Dakar) et au Mali (Bamako), le groupe IAM a, en effet, conçu et mis en ligne un volume de formations entièrement « Made in Africa », et dispensées par des enseignants et experts internationaux du secteur public et privé. Offrant flexibilité et proximité, ces formations, sont, après téléchargement, accessibles à tout moment et hors connexion sur les smartphones et tablettes », renseigne un communiqué de presse.

Selon la même source, ce centre de formation innovant met ainsi à disposition près de 25 parcours diplômants, 72 certificats et plus de 200 modules de formations diversifiés (finance, droit des affaires, ressources humaines, qualité, communication... ). S'adressant aussi bien aux étudiants, qu'aux professionnels et aux entrepreneurs du continent, il apporte une réponse aux enjeux liés à l'adéquation formation-emplois et au défi de l'accès et de la qualité de l'éducation.

Selon le directeur général du groupe Iam, Mbagnick Guissé, « l'adaptation est au cœur de notre engagement. Le lancement de cette plateforme d'e-learning reflète l'importance pour le groupe de fournir des formations adaptées et répondant aux enjeux actuels du continent ».

Fondée en 1996, le groupe Iam, filiale du groupe Takafa Education, est une école de management africaine présente à Dakar et Bamako. L'Iam Sénégal et l'Iam Mali comptabilisent plus de 3 000 étudiants et ont diplômé plus de 35 000 étudiants, à travers plusieurs programmes.

Créé en 2019 par Ecp, Proparco, Finfund et Ifu, Takafa Éducation est une société panafricaine d'investissements. Actionnaire unique de Iam, elle réunit et fédère au sein de sa plateforme des institutions d'enseignement supérieur et des universités en Afrique francophone proposant des formations accessibles répondant aux besoins de compétences actuels et futurs des économies africaines.