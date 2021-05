Afrique: La Mauritanie félicite les structures de l'Union Africaine pour leurs précieux efforts de stabilité, de paix et de développement

Nouakchott — La République islamique de Mauritanie a salué les efforts considérables déployés par les structures de l'Union Africaine et ses différents organes, sous la direction de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, et de Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, dans la réalisation de la stabilité, de la paix et du développement.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, dont copie est parvenue à l'AMI, la Mauritanie a exprimé sa préoccupation face à l'augmentation des foyers de tensions, de conflits armés, de famines, d'extrémismes violents et de crimes organisés sur le continent, en plus de la pandémie en cours du covid-19, qui frôle les cinq millions de cas.

Le communiqué insiste sur la volonté du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de souligner, à travers toutes les tribunes régionales et internationales, que malgré son importance, l'appui international au continent pour faire face à la pandémie ne suffit pas à atteindre les objectifs assignés. Dans la mesure où il est indispensable d'annuler la dette du continent pour qu'il soit à même de faire face à la pandémie et à ses conséquences sociales et économiques.

Voici le texte intégral du communiqué :

Sous le thème «Arts, culture et patrimoine : incitations à construire l'Afrique que nous voulons», la République Islamique de Mauritanie commémore le 25 mai 2021, l'anniversaire de la création de l'Union africaine, à l'instar de tous les pays du continent, adhérant aux principes d'indépendance, de liberté, de paix et de justice sur lesquels l'Union africaine a été fondée. C'est pour ces principes que notre pays a œuvré, à l'aube de l'indépendance, à créer l'Organisation de l'unité africaine en 1963, pour en faire un cadre qui représente les peuples du continent, incarne ses principes, préserve la dignité de l'africain et réalise ses espoirs de développement global et ses aspirations pour un avenir meilleur.

De ce point de vue, la République Islamique de Mauritanie tient à saluer les réalisations de l'Union africaine et ses efforts en vue d'assurer la sécurité et la paix, l'État de droit et des droits de l'homme, ainsi que l'intégration au niveau continental.

La République islamique de Mauritanie saisit cette occasion pour saluer les efforts considérables entrepris par les différentes structures de l'Union sous la direction de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, et de Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine pour la stabilité, la paix et le développement.

La Mauritanie constate avec une grande amertume la recrudescence constante des foyers de tensions, de conflits armés, de famines, d'extrémismes violents et de crime organisés, et la propagation continue de la pandémie du covid-19, dont les cas se rapprochent de les cinq millions, ce qui fait de l'épidémie et de ses répercussions sur les sociétés africaines et leurs économies, une priorité au détriment des autres programmes de développement.

Dans ce contexte, le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu à souligner, à travers toutes les instances régionales et internationales, que l'appui international au continent pour faire face à l'épidémie, malgré son importance, ne suffit pas à atteindre les objectifs assignés et qu'il est indispensable d'annuler la dette du continent pour qu'il soit à même de faire face à la pandémie et à ses conséquences sociales et économiques et de bénéficier des cadres de l'intégration africaine pour s'attaquer au travail pour l'Agenda 2063.