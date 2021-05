Madagascar: Diana - Vers la redynamisation de la lutte contre le paludisme

La situation est effrayante dans la région Diana, en 2020, concernant le paludisme, si on se réfère aux statistiques fournies par la direction régionale de la Santé publique.

Un combat occulté. La lutte contre le paludisme a été complètement inaperçue l'année passée, car les efforts de l'État se sont concentrés sur la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Pourtant, les chiffres montrent que beaucoup plus de personnes meurent de paludisme que de coronavirus. Le paludisme représente la première cause de décès, d'hospitalisations et de consultations médicales.

« Sur les plus de quatorze mille personnes qui sont passées par le TDR en 2020, soixante décès déclarés étaient liés au paludisme, en majorité à Ambanja et Ambilobe et vingt six cas causés par la pandémie de Covid-19. Soit le double », affirme le Dr Lethicia Yasmine Lydia, directeur régional de la Santé publique de Diana. Devant cette situation, le ministère de tutelle s'est fixé l'objectif d'éliminer progressivement le paludisme à Madagascar avec l'appui des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé.

Diverses stratégies sont envisagées afin d'atteindre cet objectif à travers le Plan stratégique de lutte contre le paludisme 2018- 2022.

Quatre MID par ménage

En particulier, la campagne de distribution universelle de moustiquaires imprégnées d'insecticide à effet durable (MID) qui s'effectuera au mois d'août. Durant cette campagne de distribution de masse 5e vague, près de quatorze mille MID seront distribuées dans cent-un districts de vingt-et une régions de Madagascar, sauf l'Itasy, àraison d'une MID pour deux personnes sans dépasser quatre moustiquaires par ménage. Au total, plus de cinq millions ménages seront ciblés, répartis dans environ dix-huit mille sites de distribution au niveau des fokontany.

Pour une meilleure réussite de la campagne, le ministère de la Santé publique, par le biais du Programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration étroite avec ses partenaires, se propose maintenant de mener des ateliers de plaidoyer afin d'impliquer toutes les parties prenantes dans tout le processus de la campagne MID 2021, allant du transport, du stockage à la distribution en passant par la sécurisation.

Pour la région Diana, l'atelier s'est déroulé à l'Hôtel de la Poste en présence de personnes influentes et engagées, issues des districts et préfectures qui composent la région. Pendant cette réunion de plaidoirie, les participants ont été encouragés à mener une campagne de sensibilisation et de conscientisation auprès de leurs populations respectives, tout en les incitant à dormir sous une moustiquaire à imprégnation durable.

Des tâches attendront les participants pour convaincre les gens à dormir sous les moustiquaires. Ils les utilisent à d'autres fins, comme filets de pêche, la protection du jardin, le fil pour attacher le toit d'une maison en falafa... Et selon les responsables, les moustiquaires imprégnées d'insecticide sont le meilleur rempart contre le paludisme.