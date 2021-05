Madagascar: Sortie d'album - « Mahaleo » d'Andy Razafi, EP spirituel et résolument africain

Andy Razafi est un montréalais d'origine malgacho-ivoirienne. Artiste musicien indépendant, il vient de livrer son tout premier album EP de quatre titres le 21 mai 2021, après avoir fait circuler le titre Welcome Cyberblues en début d'année.

Le ton de ce Mahaleo est donné dès la première mesure de Welcome Cyberblues. Le jeune musicien aime jongler avec la réverbération intense. Il scande ses mots autour d'un mur de son qui peut donner froid au dos à ceux qui n'ont jamais foulé une forêt vierge. Tel un cherokee en méditation, Andy Razafi invite au voyage à travers les quatre titres de son premier album : Welcome Cyberblues, My Spirit is Crying, Teach me how to fly et Mahaleo, le titre éponyme. Ce porte-étendard de la paix porte un vif intérêt pour la spiritualité, et cela se ressent facilement à l'écoute de ses œuvres musicales. D'ailleurs, il le dit lui-même à propos de son premier titre Welcome Cyberblues, « c'est une prière, un appel, un cri intérieur, un mantra qu'on se répète intérieurement ». A noter toutefois qu'à l'exception du mot Mahaleo utilisé comme titre, l'album est entièrement anglophone. Ceci dit, on sent quand même l'omniprésence des sonorités africaines tout au long des dizaines de minutes que dure cet EP.

Streaming. Pour l'instant, cet album produit sur le label indépendant Rooftop Tales Record est disponible en ligne sur diverses plateformes comme Bandcamp ou Distrokid. Sinon, quelques titres sont également accessibles en lecture gratuite sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du jeune musicien ou bien sur sa chaîne YouTube. En attendant, aucun concert n'est prévu pour Andy Razafi et sa bande, le contexte sanitaire au Québec étant complexe, comme partout ailleurs dans le monde.