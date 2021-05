Madagascar: Essais cliniques du CVO - Des tam-tams médiatiques et puis... rien

La population est dans l'expectative quant à l'issue des essais cliniques lancés pour le remède traditionnel amélioré CVO dans toutes ses versions.

Silence radio. C'est ce qui définit le mieux la situation relative aux avancées des essais cliniques pour confirmer ou infirmer les vertus thérapeutiques du remède traditionnel amélioré CVO. En effet, face à la hausse des cas de contamination, observée au mois de mai 2020, l'État avait lancé le premier essai clinique de la version injectable du Covid Organics censé traiter la Covid-19. Une initiative rendue publique par le président de la République lors de son déplacement dans la ville de Toamasina le 26 mai 2020.

Déplacement durant lequel, le chef de l'État a procédé au lancement officiel de l'essai clinique en question. « Fruit de la collaboration avec des scientifiques, des chercheurs et des cliniciens venant des Etats-Uni, cette version injectable du Covid Organics aurait été utilisée sur des malades du coronavirus à Antananarivo et à Toamasina ». Dans cette même lancée, l'État malgache a également entrepris un autre essai clinique sur un troisième protocole de traitement de la Covid-19 le 1er juillet de la même année. Toujours sous forme d'injection, le protocole en question était composé d'artésunate et de vitamine C. Les premiers résultats de l'essai auraient dû être publiés dans les quinze jours suivant le lancement officiel. Soit, vers la moitié du même mois.

Jamais deux sans trois. Les tentatives du gouvernement pour trouver la molécule miracle permettant de guérir la Covid-19 continuent. Le troisième essai clinique de la forme curative du CVO a été lancé dans le silence le plus total, le 18 janvier 2021. Une initiative qui entendrait démontrer « l'innocuité et l'efficacité du CVO curatif contre la Covid-19 », et qui serait menée suivant « un respect strict des bonnes pratiques cliniques ».

Interrogé sur la question, les techniciens du CNARP ou Centre National d'Application de la Recherche Pharmaceutique, une entité qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique dans le cadre de l'essai, affirment que les « études ne sont pas encore arrivées à leur terme ». Avant de faire savoir qu'ils sont « également en attente des résultats de cette étude ». Une attente causée par le respect scrupuleux de la bonne pratique clinique qui ferait qu'il serait « encore trop tôt pour se prononcer ». Ainsi, selon cet organisme, « il serait mieux d'attendre la publication des résultats officiels ».