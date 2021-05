Mauritanie: Le porte-parole du gouvernement commente les résultats du conseil des ministres

Nouakchott — Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a commenté, jeudi après-midi, les résultats du conseil des ministres qui s'est déroulé auparavant dans la matinée.

Au cours de son intervention, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le conseil a examiné et adopté plusieurs communications et des projets de décrets, dont le projet de décret relatif à l'extension de la convention d'établissement entre la Mauritanie et la société SEPCO Industries SA.

A ce propos, le porte-parole a souligné que l'extension de cette convention, entre dans le cadre de la promotion de l'investissement et occasionnera la mise en place de nouvelles infrastructures. Ceci, dans l'optique de booster la production et le traitement sécurisé des produits chimiques indispensables au bon déroulement de son activité.

Concernant SEPCO, le ministre a souligné que l'extension de la convention, prévoit la création de 250 emplois dont 50 permanents.

Avant de passer à la séance de questions/réponses, le ministre a déclaré que le Président de la République, a instruit le gouvernement afin de mettre tout en œuvre pour rapprocher davantage l'administration des citoyens. Dans ce sens, il a affirmé que des mesures sont prises pour assurer l'approvisionnement en eau potable, partout, surtout en cette période d'été, où la demande est forte.

S'agissant de la mobilisation de la Mauritanie en faveur de la Palestine, le ministre a estimé que cette position n'est pas nouvelle. La Mauritanie, s'est toujours engagée aux côtés du peuple palestinien afin qu'il recouvre ses droits. Cependant, la mobilisation suite à l'escalade en cours, est plus forte qu'avant, avance le porte-parole.

Interrogé sur la nature et les raisons de la visite de l'Institut Abolitionniste en Mauritanie, le ministre a tenu à rappeler que l'accès à notre territoire avait été refusé à cette organisation par le passé, et qu'aujourd'hui, grâce au climat d'ouverture, il est reçu à bras ouverts.

Pour lui, le séjour de l'organisation a été facilité et assure que les visiteurs ont pu s'entretenir librement avec toutes les parties avant d'ajouters que la situation des droits de l'homme en Mauritanie s'améliore de jour en jour, et que les autorités sont disposées à collaborer avec tous les partenaires, en vue de faire avancer les choses.

Enfin, le porte-parole du gouvernement, interpellé sur la situation au Mali, a indiqué que la Mauritanie joue un rôle majeur dans la stabilité de la région et qu'elle fera son possible, pour aider le peuple malien à surmonter cette épreuve. Il a précisé que des actions communes avec des partenaires internationaux et allant dans le sens de la résolution de la crise, seront entreprises par les parties habilitées.