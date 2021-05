Afrique de l'Ouest: Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec le Représentant Spécial de l'Union Européenne pour le Sahel

Nouakchott — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, M. Ismaêl Ould Cheikh Ahmed, s'est entretenu, jeudi à Nouakchott, avec le Représentant Spécial de l'Union Européenne pour le Sahel, M. Angel Losada.

Au cours de la rencontre, le ministre a mis en exergue l'exemplarité des liens unissant les pays du Sahel et l'UE, et les efforts que déploie l'UE en faveur de la stabilité et du développement de la région du Sahel.

M. Cheikh Ahmed a, également, salué l'action soutenue de M. Angel Losada au service du Sahel et au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre ses pays et l'UE.

Pour sa part, le diplomate européen a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du gouvernement, et son appréciation hautement positive de son rôle régional que joue la Mauritanie au service de la sécurité et de la paix, ce qui a fait d'elle un partenaire incontournable dans la sous région.

La rencontre s'est déroulée en présence, côté mauritanien, de MM. Sidi Mohamed Ould Sidatt et Mohamed El Hanchi Kettab, respectivement conseiller du ministre et directeur de la coopération bilatérale, et côté européen de SEM. Giacomo Durazzo, ambassadeur Chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie.