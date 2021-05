Madagascar: Productions artisanales - Faible compétitivité à cause de la rareté des matières premières

Les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entreprenariat face aux distorsions persistantes sur le marché de l'emploi. Dans les différentes régions à travers la Grande île, les projets productifs se multiplient.

A Anjiro Moramanga, dans la région Alaotra Mangoro, la société Ethanolab s'est développée avec des produits artisanaux de haute qualité, au packaging sophistiqué. « Nous sommes spécialisés dans les produits liés au bioéthanol 100% malagasy. La société a commencé par la production d'éthanol combustible. Ensuite, pour répondre aux besoins, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Ethanolab a lancé ses solutions hydroalcooliques et gel désinfectant. Des produits auxquels nous ajoutons de l'huile essentielle de gingembre et de Ravintsara.

Ces produits comprennent jusqu'à 70% d'alcool et sont très efficaces, selon l'avis du CNARP (Centre national d'application des recherches pharmaceutiques). Très récemment, nous avons également lancé l'alcool de bouche. Du rhum à base de canne à sucre et de l'eau de vie produite à partir de fruits comme le litchi, l'ananas, etc. », a expliqué Vero Rajerison, gérante de la société Ethanolab, lors de l'expo-démonstration qui se tient depuis hier au centre commercial ArkadiaAnalakely.

Demande croissante. Cependant, la société Ethanolab fait face à des problèmes d'approvisionnement en matières premières, selon ses dirigeants. « Nous avons une plantation mais compte tenu des besoins, nous collaborons également avec les paysans pour l'approvisionnement en matières premières. Malheureusement, à cause de la rareté des matières premières, les prix sur le marché des intrants augmentent davantage », ont-ils indiqué. D'après les explications, la demande de matières premières évolue actuellement plus vite que l'offre - surtout pour la canne à sucre utilisée par les producteurs de « Toakagasy ».

Ce qui entraîne une hausse tendancielle des prix. En ce qui concerne la commercialisation des produits finis, la gérante de la société Ethanolab a noté que la filière de l'alcool combustible rencontre actuellement des difficultés et des problèmes de compétitivité, à cause de cette hausse des prix des matières premières. Par contre, les solutions hydroalcooliques et les gels désinfectants sont très demandés. Pour cette entreprise naissante, la diversification des activités et des produits dérivés a conduit à une réussite, malgré la crise sanitaire.