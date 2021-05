Afrique: Haltérophilie - Championnats d'Afrique - Deux médailles d'or pour Ricardo

Six médailles ont été remportées par les haltérophiles malgaches lors de la journée inaugurale d'hier.

Suspens jusqu'au bout. Les haltérophiles malgaches ont finalement pu partir pour les Championnats d'Afrique d'haltérophilie à Nairobi, Kenya, qui ont débuté, hier. Après des négociations et une intervention en haut lieu, les leveurs de fonte malgaches sont au rendez-vous de cette dernière étape qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo. « Notre appel n'était pas en vain. Quatre haltérophiles, à savoir Rosina, Ricardo, Tojo, Eric et le directeur technique national ont quitté le pays très tôt ce matin (ndlr hier) via un vol spécial affrété par l'Etat. Nous remercions l'Etat à travers le président de la République, Andry Rajoelina, et le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto, pour ce soutien », a souligné Harinelina Andriamanarivo, président de la Fédération malgache d'haltérophilie.

Sitôt arrivés, trois d'entre eux sont entrés en compétition. Jean Elariont Ramiaramanana a remporté deux médailles d'or et une médaille d'argent dans la catégorie des moins de 55kg. Il a raflé la mise en épaulé jeté, à l'arraché et en total olympique. Éric Andriantsitohaina, en moins de 61 kg, s'est adjugé trois médailles de bronze.

« Ce départ a pu se faire parce que le président de la République, Andry Rajoelina, et le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto, ainsi que le président de la Fédération malgache d'haltérophilie, Harinelina Randriamanarivo, ont pris les choses en main et ont trouvé ensemble des solutions. Les circonstances de la pandémie Covid-19 sont à l'origine des problèmes liés au départ de la délégation malgré toute l'aide financière nécessaire fournie par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de pouvoir participer à ce championnat », a fait savoir Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports. L'Etat Malagasy et le ministère de tutelle ont fait le nécessaire pour trouver une solution afin que les athlètes puissent participer à ce championnat. Le ministère de la Jeunesse et des sports réitère son soutien aux fédérations afin de promouvoir le développement du sport malagasy, faisant partie intégrante du Velirano présidentiel. Deux des athlètes qui ont fait le déplacement, à savoir Rosina Randafiarison et Tojo Andriantsitohaina, sont très proches d'une qualification olympique.