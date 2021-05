Madagascar: Sambava - Deux cousins périssent dans un incendie

Un garçon de 13 ans et son cousin de 8 ans sont morts calcinés chez eux, à Manakana Lokoho Sambava, mercredi peu avant 22 heures. Leurs parents étaient absents lors du sinistre.

ATTERRANT. Deux garçons de 13 et 8 ans ont entièrement été carbonisés dans un grave incendie survenu mercredi vers 21h45, à Manakana Lokoho, dans la commune de Sambava.

Tous les deux étaient cousins. Ils ont été seuls à la maison cette nuit-là. La mère de l'un est allée rendre visite à un proche malade à Sahamazava, tandis que le père surveillait des champs de vanille, selon les informations recueillies.

D'après les constatations de la gendarmerie, les garçons apprenaient leurs leçons et ont fini par somnoler. Leur bougie a été laissée allumer. Les flammes se sont développées, causant l'embrasement. « L'entourage n'a rien remarqué qu'au plus fort de la fournaise. Il s'est dépêché et servi de ses seaux pour arroser la maison en feu. », explique la gendarmerie locale.

« Le fokonolona croyait que les deux enfants étaient partis avec leurs parents et qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Or, ils étaient toujours là, mais n'ont pas pu sortir.» se désole la même source.

Le foyer était en tôle. Il a très vite été consumé. Le feu ne s'est pas propagé vers les autres habitations. Les villageois l'ont maîtrisé et éteint au bout d'une quarantaine de minutes, avant même l'arrivée des forces de l'ordre.

Consumé

« Je suis très choqué. Andrisco, celui âgé de 13 ans, était classe de neuvième. Son corps sans vie cramé a été retrouvé sur la partie de la porte. Nous pourrions être sûrs qu'il a tenté de se sauver, mais n'a pas réussi. Le petit Lidiot, lui, était à son côté. », raconte une source civile.

Les parents ne sont rentrés qu'aux petites heures où le fokonolona a déjà fini de préparer les dépouilles. « Pleins de remords et de chagrin, ils pleuraient à chaudes larmes. », soupire le même interlocuteur. Celui-ci a noté que rien n'a été récupérable, tout a été réduit en cendres avec la maison.

« Dans cette situation, il est difficile de reprocher l'imprudence des victimes car c'étaient des petits enfants. », souligne la gendarmerie.