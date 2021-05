Congo-Kinshasa: A l'ère des maladies émergentes et réémergentes - Le partage d'expériences au cœur des 4èmes Journées Scientifiques sur le Paludisme

Des Chercheurs des Universités et Instituts de recherche, des décideurs politiques représentés par le Ministère de la Santé, les Chercheurs indépendants, des firmes pharmaceutiques, des opérateurs économiques et entreprises, des bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers, partagent leurs expériences aux 4èmes Journées Scientifiques du Paludisme qui ont débuté hier jeudi et vont se clôturer ce vendredi 28 mai 2021, dans un hôtel huppé de la capitale Kinshasa.

Tenez ! Déclarées ouvertes par Mme le Vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, ces assises ont connu la participation très active du SANRU asbl, à travers la présentation luminaire du Docteur Crispin Batubenga, Chargé de Suivi et évaluation, qui a centré son sujet sur l'impact de COVID-19 sur l'utilisation des services curatifs et la consommation des antipaludéens dans les officines de la ville de Kinshasa.

En effet, ce forum de deux jours se déroulent à Kinshasa en présentielle pour certains participants et en ligne pour d'autres par le PNLP et appuyé par ses partenaires de mise en œuvre sous forme de symposium, présentations orales et posters. Ainsi donc, les objectifs consistent à éditer les rapports de chaque journée du forum et de mettre en œuvre les recommandations du forum.

Objectif général et spécifique

L'objectif général de ces 4èmes journées scientifiques sur le Paludisme vise à offrir un cadre d'échanges d'expérience et d'expertise aux différents acteurs œuvrant dans la recherche sur le paludisme en vue de partager ; de valoriser la recherche et les multiples connaissances dans ce domaine. De manière spécifique, ces Journées Spécifiques sur le Paludisme visent à renforcer l'action de lutte contre ce fléau à travers la circulation de l'information et les échanges professionnels entre différents acteurs ; le partage de l'expertise scientifique ; la promotion de la recherche sur le paludisme en RDC ; la promotion et le soutien des actions de formation ; la création d'un cadre de travail entre les chercheurs et le PNLP.

Apport efficace du SANRU

Dans sa présentation, Dr Batubenga qui représentait son collègue Dr Ngoma Miezi Kintaudi, Directeur exécutif du SANRU asbl, est revenu sur le constat fait lors de l'arrivée de la pandémie de COVID-19 en République démocratique du Congo. « Nous avons constaté qu'en général, les gens ont légèrement baissé la fréquentation des structures de santé en période de COVID-19, probablement parce qu'ils avaient peur d'être taxés des COVID et d'être isolés. Nous avons constaté aussi que les gens ne prenaient plus les médicaments recommandés par le PNLP en matière de lutte contre le paludisme », fait-il savoir lors de partage d'expérience et d'expertise.

Dans sa conclusion, il a noté que la COVID-19 à son début, avait entrainé une réduction de l'utilisation de l'offre de services en général et de l'offre des services de lutte contre le paludisme et une réduction de la consommation des antipaludiques dans les structures de soins de la ville de Kinshasa. Dans son élan, il n'a pas manqué de vanter les mérites du SANRU asbl dans le combat contre la COVID-19, surtout dans le domaine de la communication. «L'amélioration de la communication, l'intégration progressive des activités de riposte et le maintien des activités sur base d'un plan de continuité a permis à SANRU de limiter les effets pervers de la COVID-19 sur l'utilisation de l'offre des services de lutte contre la Malaria », a par ailleurs conclu le Chargé de Suivi et évaluation du SANRU asbl, lors de la première session de ces assises.

Rétropédalage

Pour rappel, des journées scientifiques sur le paludisme (JSP) ont déjà été organisées en 2009 par la faculté de Médecine de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) en collaboration avec le PNLP et l'OMS, dans le but de partager les connaissances sur les différentes recherches menées dans ce domaine, définir les priorités de recherche en RDC et de mettre sur pied des réseaux de recherche entre les chercheurs qui travaillent sur des thèmes semblables, afin d'identifier les voies et moyens pour une plus grande mobilisation des ressources allouées à la recherche.

L'expérience a été renouvelée en 2016, 2017 et 2019 sous un format particulier englobant plusieurs acteurs de la lutte venus de diverses provinces de la RDC et même de l'extérieur du pays (Etats-Unis, Gabon, Belgique, France, etc.). Ces trois journées avaient permis de réunir plus de 200 acteurs et de présenter plus de 90 abstracts sous 9 thématiques sur le paludisme. Ces rencontres scientifiques ont permis également de créer un réseau de chercheurs et a montré la nécessité de perpétuer cette expérience compte tenu du contexte épidémiologique de la RDC et de nombreuses interventions qui y sont menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme.