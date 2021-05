Congo-Kinshasa: Connexion IGF et Ministre de la justice - Rose Mutombo prête une oreille attentive à Jules Alingete

Reçu en audience par Mme le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, l'Inspecteur général de l'Inspection générale des Finances, Jules Alingete a partagé à Mme le Ministre certaines de ses préoccupations, en rapport avec le travail que réalise l'IGF. A en croire le numéro Un de l'IGF, Mme Rose Mutombo a promis d'accompagner cette structure.

Face à la presse, Jules Alingete a tout d'abord félicité la Ministre d'Etat pour sa nomination. «Nous sommes venus moi et mon adjoint pour présenter nos vives félicitations à Mme le Ministre d'Etat, Ministre de la justice et Garde des Sceaux. Elle est un modèle à suivre, une combattante de la liberté, de la justice et de l'Etat de droit. Sa désignation à la tête du Ministère de la justice a réjoui la communauté des inspecteurs des finances », a déclaré l'Inspecteur général des Finances, Jules Alingeti.

Et de conclure en ces termes : "Nous avons partagé avec la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Rose Mutombo, sur certains nombre de préoccupations professionnelles en rapport avec le travail de l'inspection générale des finances. Nous pensons qu'elle est capable d'aider l'IGF à aller de l'avant. Elle nous a promis en toute franchise de s'impliquer pour que l'IGF puisse bien fonctionner dans le cadre des préoccupations que nous avons portées à sa connaissance". Cette connexion du Ministère de la Justice et l'Inspection générale des finances s'inscrit dans la droite ligne de matérialiser la vision du Chef de l'Etat, qui est celle d'un Etat de droit afin de redorer l'image de l'appareil judiciaire congolais.