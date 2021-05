Ile Maurice: Les bureaux de Western Union de nouveau opérationnels

Fermés depuis le 2 mai 2021, les bureaux de Western Union rouvrent officiellement ce vendredi 28 mai. Une réunion a eu lieu hier entre la Banque de Maurice et les prestataires pour ces transactions financières. Un protocole sanitaire plus strict a été élaboré.

La décision est tombée hier. Les succursales de la Western Union reprennent leurs opérations dès aujourd'hui. Shibani Finance, qui gère ces instances, l'a annoncé dans un communiqué sur sa page Facebook. Rappelons que ces bureaux étaient fermés sous ordre de la Banque de Maurice le 2 mai dernier. Au terme d'une réunion hier matin entre la Banque de Maurice et les « Foreign Exchange dealers » et « Money changers », la réouverture a été autorisée. Un protocole sanitaire strict a été élaboré et appliqué afin que le public puisse adhérer aux services, confirme la Banque de Maurice.

Du côté de Shibani Finance, un représentant explique que les clients pourront se rendre dans les onze succursales situées à Port-Louis, Curepipe, Grand-Baie, Beau-Bassin, Goodlands, Quatre-Bornes, Flic en Flac et les centres commerciaux de Bagatelle et Beau-Vallon entre autres et obtenir un ticket. Sur celui-ci sera inscrit une heure précise pour y revenir sur rendez-vous. De plus, les clients devront également observer une distanciation sociale de 1m50.

Pourquoi ces bureaux étaient-ils fermés depuis le 2 mai? La Banque de Maurice évoque des préoccupations sanitaires face à la situation pandémique. D'où la mise en place du nouveau protocole pour que les Mauriciens et étrangers puissent procéder à leurs transactions dans des conditions sanitaires optimales.