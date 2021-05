Tanzanie: Abus des mineurs - L'initiative de l'Eglise pour lutter contre le phénomène

Dar es Salaam — Le gouvernement, les organisations de la société civile, les écoles, les institutions publiques ont lancé de vastes initiatives pour la protection des mineurs en Tanzanie, compte tenu du taux élevé d'abus sur les mineurs qui a attiré l'attention de l'opinion publique.

Selon le "Rapport sur les droits de l'homme en Tanzanie" publié par le "Legal and Human Rights Center" (LHRC), on constate une augmentation constante des violations à l'encontre des enfants au cours des cinq dernières années. De 10 551 cas d'abus signalés en 2016, on est passé à 14 419 en 2018 et les chiffres sont en constante augmentation.

Dans ce cadre, l'Église catholique de Tanzanie a lancé des campagnes contre l'abus des mineurs dans le cadre de sa mission dans la société. Le directeur de la Commission pastorale de la Conférence épiscopale de Tanzanie (TEC), le père Florence Rutaihwa, explique à Fides : " Le phénomène des abus des mineurs en Tanzanie, au cours des 25 dernières années, s'est développé pour devenir un grave problème national. L'Église en Tanzanie est proche des mineurs qui sont victimes de multiples abus, physiques, émotionnels ou d'abandon et de marginalisation.

Afin d'offrir une sécurité et un bien-être durables aux enfants, l'Église catholique de Tanzanie a développé une action pastorale qui contribuera à créer un environnement sûr pour nos enfants. Les directives publiées et diffusées à toutes les communautés catholiques fournissent des conseils contre toutes les formes d'abus et de négligence envers les enfants, et offrent une approche globale de la protection des enfants, tout en réitérant la nécessité d'une coopération totale avec les autorités civiles dans tout le pays. "La lutte contre l'abus des mineurs nécessite des efforts collectifs", note le père Florence.

"L'Église collabore avec le gouvernement par le biais de divers séminaires et d'un effort de promotion culturelle, parrainé par le gouvernement et des organisations communautaires internationales telles que l'Unicef. L'idée est de mener des campagnes de sensibilisation auprès des chefs religieux, des personnes influentes et des décideurs politiques afin de promouvoir des normes et des valeurs positives qui protègent les enfants et les personnes vulnérables, en encourageant la transformation sociale et en formant les consciences."

La Tanzanie est signataire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE) de 1989 et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE) de 1990 ; elle a également promulgué la loi sur l'enfance de 2009. Sur la base de ces conventions, les communautés catholiques offrent leur contribution à la protection et à la promotion des droits de l'enfant.