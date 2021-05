Mali: Coup d'État militaire - les Évêques " Non à la prise du pouvoir en dehors de la procédure judiciaire"

Bamako — "Les Évêques du Mali, conscients de la nécessité d'un exécutif fort et d'une armée réconciliée et renforcée, condamnent fermement la prise du pouvoir en dehors de la procédure judiciaire", dans un message adressé à l'Agence Fides. "Nous condamnons fermement la crise actuelle résultant de calculs personnels très éloignés des préoccupations de la population et des intérêts du Mali", déclare la Conférence épiscopale.

Le 24 mai, le président de transition Bah N'daw, son premier ministre Moctar Ouane et quelques autres responsables ont été arrêtés et emmenés au camp militaire de Kati, près de Bamako. Les arrestations ont eu lieu peu après la nomination d'un nouveau gouvernement, dont la composition a été âprement négociée depuis plus d'une semaine. Cependant, le colonel Sadio Camara et Modibo Koné, ministres de la Défense et de la Sécurité, ne sont plus présents dans le nouvel exécutif. Ces deux officiers de la Garde Nationale sont des membres importants de l'ancien Comité National pour le salut du peuple (CNSP), le groupe auteur du coup d'État militaire du 18 août 2020 et officiellement dissous en janvier 2021.

Pour cette raison, les Évêques espèrent une "armée réconciliée".

Dans la nuit du 27 mai, le Président et le Premier ministre ont été libérés par les militaires putschistes, mais n'ont pas été réintégrés à leurs postes respectifs. Le colonel Assimi Goïta, qui serait le chef des putschistes, a pris "jusqu'à nouvel ordre le poste de président de la transition".

Selon plusieurs commentateurs, le nouveau coup d'État militaire, le deuxième en neuf mois, serait un "coup d'état dans le coup d'État", provoqué par les divisions au sein de la direction militaire qui a renversé le président de l'époque Ibrahim Boubacar Keïta (dit IBK) en août 2020. La crainte est qu'il puisse y avoir des affrontements entre les militaires eux-mêmes. C'est pourquoi les Évêques espèrent une "Armée réconciliée". La population est confrontée à diverses difficultés en raison de la sécurité, de la santé et des conditions socio-économiques difficiles", soulignent les Évêques . "Les travailleurs revendiquent leurs droits à travers une grande grève; le pays traverse une transition politique négociée avec beaucoup de difficulté et l'ensemble de la communauté internationale tente de remettre le pays sur le chemin de la démocratie."

Les Évêques appellent à mener "un dialogue constructif pour mettre fin à la crise actuelle et proposer une trêve sociale" et implorent l'intervention divine "pour nous aider à construire un mal de paix et de fraternité. Que Dieu donne à nos dirigeants et à tous les citoyens la sagesse et la conscience nécessaires pour rechercher avant tout le bien commun."

"Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mali, accorde à notre nation de poursuivre sa marche dans la vérité, l'harmonie, la prospérité, la justice et la paix", concluent-ils.