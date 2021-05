Cote d'Ivoire: Lutte contre les phytopathogènes transfrontaliers - Le centre Wave de Côte d'Ivoire inauguré

Le centre d'excellence régional WAVE du Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Bingerville, a été inauguré le jeudi 27 mai 2021 en présence du ministre de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire Adama Diawara.

Face aux graves dangers que représentent les insectes migrateurs, les maladies des plantes et autres agents nuisibles pour les récoltes et les revenus des agriculteurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et la menace que cela fait peser sur la sécurité alimentaire, la biodiversité et l'environnement, des centres de recherche régionaux WAVE sont ouverts afin de trouver des solutions dans la lutte contre les phytopathogènes transfrontaliers.

L'ouverture du nouveau centre d'excellence WAVE (Central and West African Virus Epidemiology) du Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny s'inscrit dans cette dynamique. WAVE est une plateforme commune et technique adossé à un réseau regroupant des universités et des centres nationaux de recherche scientifique et biotechnologique de l'Afrique du Centre et de l'Ouest.

Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire,pays dont l'économie repose sur l'agriculture, Adama Diawara: « La thématique qui nous réuni ici ce jour, tire sa racine dans les changements climatiques qui augmente les risques d'apparition des virus, champignons et autres bactéries qui font leur introduction dans les différentes régions. Ce phénomène entraîne d'importantes pertes de rendement et menace la sécurité alimentaire et économique. »

Aussi, le ministre Diawara, se félicite l'inauguration de ce centre de recherche régional qui permettra de mettre à la disposition des autorités des données nécessaires pour anticiper les effets néfastes du dérèglement climatique sur la santé animale, végétale, la sécurité sanitaire des aliments et la santé humaine. «La prévention contre ces agents requière une stratégie politique et institutionnel basée sur la surveillance, la mise en œuvre de directive et l'instauration de quarantaine de fito sanitaire et des technologies de pointe. », a-t-il dit saluant la collaboration entre les institutions nationales et internationales pour la réalisation cette initiative.

Le Centre régional d'excellence doit sa création aux actions concertées de WAVE pour la sécurité alimentaire grâce au financement de bailleurs tels que la Fondation Bill and Melinda Gates, le Foreign, Commonwealth and Développent Office et l'Union européenne ainsi qu'au soutien institutionnel de la CEDEAO et de la CEEAC. Il est espace d'échanges d'idées, de création de synergies et de mutualisation des ressources humaines, financières et matérielles.