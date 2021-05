Sénégal: Faux et usage de faux - Le frère de Wally Seck risque 6 mois de sursis

Seydina Alioune Seck a été jugé hier, par la deuxième chambre correctionnelle de Dakar pour faux et usage de faux dans un document administratif. Ceci a été fait pour qu'il puisse aller jouer dans un centre de foot en Espagne.

Le faux extrait de naissance enregistrait un âge inférieur au sien. Plus de 4 années ont été retirées dans son âge réel. Il a même obtenu une carte d'identité nationale. C'est au moment de se faire établir un passeport que sa demande a été rejetée car les données n'étaient pas conformes.

Il a fait porté le chauffeur à son entraîneur. » C'est un monsieur qui est en espagne qui m'a demandé de le faire. Et je ne me rappelle plus de son nom. Ces documents, c'était pour minorer mon âge. Je ne me rappelle plus la période où j'ai confectionné ce faux. J'étais mineur à cette époque et c'est pour cela que je ne le savais pas. Je devais avoir entre 16 ou 17 ans. Personnellement, je ne le savais pas. Je me suis rendu en Espagne avec mon véritable passeport. C'est quand j'ai voulu voyager avec le nouveau passeport que j'ai eu des problèmes. J'ai déposé une requête au fin d'annulation de l'acte », a-t-il dit.

Le parquet a requis une peine de 6 mois assortis du sursis contre Seydina Alioune Seck.

Selon son avocat Me Alioune Badara Fall, « Le sieur Alioune Seck est la seule victime dans cette affaire. Il a dit que cet acte a été établi par son entraîneur et je le crois sur parole ».

Le délibéré est pour le 10 juin prochain.