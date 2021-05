Gabon: Le président face aux gabonais - De quoi sera t-il question ce soir ?

Selon un communiqué émanant de la Présidence de la République, le Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba va s'adresser à la population gabonaise. De quoi sera t-il question lors de son allocution de ce vendredi 28 mai 2021 à 19h45 ? Là est toute la question. Les populations attendent être servies.

L'allocution du Chef de l'Etat gabonais est très attendue ce soir à 19h45. Elle est attendue car beaucoup de sujets préoccupent le commun des Gabonais, qui pour certains, sont lassés des mesures de restriction. Des mesures qui, pour la plupart, ont davantage appauvri, restreint les libertés et surtout fait perdre des emplois aux uns et aux autres. C'est la galère qui durant plus d'une année a frappé aux portes des Gabonais économiquement faibles. Les Gabonais attendent sans doute que le Chef de l'Etat ,Ali Bongo Ondimba fasse l'annonce de l'allègement des mesures restrictives anti covid19.

Le commun des Gabonais souhaitent par exemple que le couvre-feu soit ramené à 22h ou à 00h, que les déplacements inter-provinciaux soient facilités et que la vie reprenne normalement son cours dans le respect strict des normes sanitaires connues préalablement. Les tenanciers des bars et restaurants souhaiteraient exercer leurs activités pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles...

Les Gabonais promettent d'être câblés sur les chaînes de télévisions et de radios nationales. 19h45, c'est le rendez-vous de toutes les spéculations. Dans les milieux luxueux, les hauts cadres de l'administration publique s'avancent sur une éventuelle démission du président de la République. Les populations de la classe moyenne veulent retrouver une vie normale. A 62 ans, la santé du chef de l'État se dégrade. A-t-il préparé son successeur ? Les gabonais , vont-ils l'accepter avec amour ? L'opionion n'ignore pas que le gabonais cherche un emploi pour se rendre plus qu'auparavant autonome. Qui est presenti pour remplacer Ali Bongo Ondimba à la tête du pays ? 2009/2021, le peuple attend cette allocution.

Autant de questions dont les réponses sont attendues ce soir à 19h45, heure locale du Gabon.