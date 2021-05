Congo-Brazzaville: Solidarité - Les Diables rouges séniors dames de handball au chevet des démunis

Les Diables rouges séniors dames de handball ont remis, le 27 mai à Brazzaville, des vivres et non vivres à l'orphélinat Notre dame de Nazareth et à l'hospice des vieillards Paul Kamba.

A quelques jours de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) séniors dames de handball, la sélection congolaise a décidé non seulement de rendre visite mais aussi de faire un don aux personnes démunies et vulnérables vivant respectivement à l'orphelinat Maison Notre dame de Nazareth à Mpila, dirigé par la sœur Marie Thérèse puis à l'hospice des vieillards Paul Kamba, à Poto-Poto.

Ce don était composé des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des détergents, des bidons d'huile, des sachets de lait et bien d'autres produits de première nécessité ainsi qu'une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé à la presse. Si le premier établissement abrite plus d'une trentaine d'enfants, le second est constitué des personnes de troisième age.

Le sélectionneur des Diables rouges, Younes Tatby, pense que le but de ce geste est purement social et humain. Il estime qu'en sport il n'y a pas seulement la performance, les entrainements et les résultats, mais aussi la courtoisie et le vivre-ensemble, surtout lorsque les personnes de bonne volonté s'y impliquent. « Nous avons décidé aujourd'hui de rendre visite à certains Congolais et c'est toujours important de rendre le sourire à une personne à travers une action sociale. Malgré les obstacles, nous sommes déterminés à faire de bons résultats au Cameroun », a-t-il déclaré.

Cet esprit de positivité de Younes a été partagé par l'une des joueuses, Leïsie Ngavouka, qui a rassuré qu'il est nécessaire de prendre soin des autres. Une manière, sans nul doute, de recevoir la bénédiction de leur compatriote avant le départ pour la CAN.

Les bénéficiaires ont, pour leur part, manifesté leur satisfaction en promettant de soutenir leurs ambassadrices durant la compétition qui se tiendra du 8 au 18 juin prochain, au Cameroun.

Notons que l'équipe nationale du Congo quitte le pays le 2 juin pour le Cameroun où elle participera à la CAN qui est en même temps la troisième édition du challenge Edith-Lucie-Bongo-Ondimba. Logé dans le groupe C en compagnie de l'Angola, de l'Algérie et du Cap-Vert, le Congo est appellé a marqué positivement sa participation afin de booster l'esprit de la nouvelle équipe de la fédération qui sera connue le 3 juin.