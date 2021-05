Congo-Brazzaville: Recyclage de bouteilles plastiques - Un secteur d'avenir

Depuis l'interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des sachets en plastique en 2011, les petits commerçants de yaourt, gingembre, bissap, et eau glacée utilisent les bouteilles brassicoles pour ventre leur produit. Une situation qui fait le bonheur des vendeurs et ramasseurs des bouteilles.

Cela fait 10 ans précisément que la vente des sacs et sachets en plastique a été interdite au Congo. Les commerçants de jus local comme le bissap, gingembre, et ceux des yaourts et l'eau glacée utilisent les bouteilles en plastique des sociétés brassicoles comme emballage. « Mes bouteilles, je les prends auprès des particuliers après usage. Je les lave avec de l'eau et du savon en poudre, pour les désinfecter des microbes », confie Chantal, une commerçante de jus local.

Bien que les sachets soient vendus clandestinement, sous le nom de niaou (chat en français), une poignée de vendeurs respecte tout de même cette disposition de la loi. Sur la consommation de l'eau vendue dans la rue, les Congolais sont partagés entre la crainte et la résignation. « je n'aime pas prendre du jus ou de l'eau auprès des détaillants car certaines personnes mal intentionnées ramassent les bouteilles dans les poubelles. En plus, on ne sait pas comment celles-ci sont entretenues », s'interroge Maya Jordelain, consommateur.

L'approvisionnement pose problème

L'utilisation des bouteilles en plastique est une vraie solution alternative pour les commerçants. L'unité est vendue à 25 CFA, une affaire à ce qu'il paraît pour les vendeurs grossistes dans les marchés et de certains jeunes défavorisés spécialisés dans le ramassage des bouteilles .« Je ramasse les bouteilles dans la rue pour les vendre. Cela me permet de me nourrir. C'est dans la rue où dans les poubelles que je trouve mes bouteilles », avoue Franck, un jeune ramasseur.

Hormis les poubelles publiques et des particuliers, les lieux de fêtes comme les mariages, les baptêmes, les anniversaires et les collations constituent aussi les centres d'approvisionnement de ces bouteilles. L'entretien de ces bouteilles pose un vrai problème de santé publique, le mépris quelquefois des règles d'hygiène peut faciliter la transmission des microbes et maladies contagieuses comme la tuberculose. Surtout que nous sommes en période de crise sanitaire liée à la covid 19.

Une usine de fabrication de bouteilles industrielles, si elle voyait jour, serait sans doute une solution adéquate pour les commerçants, détaillants et grossistes. Outre les aspects environnementaux, le recyclage a également une grande importance dans le développement d'une économie verte, en ayant des effets directs sur la croissance économique et la création d'emplois.