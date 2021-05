Congo-Brazzaville: ART visuel - Prence Bazabana, un trait de génie !

D'un seul coup de crayon en un trait continu, Prence Bazabs a remarquablement illustré la ville de Pointe-Noire. Un trait de génie amorcé en novembre 2020 dans la ville océane et construit au fil du temps. Il peut-être considéré comme une œuvre d'art infographique.

Excusez du peu, Prence est infographiste, photographe, vidéaste et formateur en informatique au lycée, collège et centre de formation professionnelle Madre Morano. Autant écrire que son bagage est complet dans l'art visuel qui est son fidèle cheval de bataille. Cet homme là, par son esprit créatif, est également un touche-à-tout, faiseur et porteur d'idées à l'image de Mboka Spirit dont il est le concepteur : « Mboka Spirit se décline en plusieurs domaines de compétences.

Il y a Mboka Studio pour nos services en infographie, photographie et audiovisuel, Mboka Spirit qui est une marque de vêtements streatwear, Mboka By Night qui est un concept d'activités culturelles pour la promotion des artistes et pour finir Mbokatiers Community qui est une Association Internationale intervenant en soutien des jeunes dans diverses formations pour l'évolution de leur carrière », explique-t-il.

Ce jour de novembre Prence semble touché par la grâce. Alors qu'il prépare la collection Mboka Spirit 2021, nommée "Ba bima ya bwala", les choses du pays en Français, c'est chez lui, au quartier Mpaka qu'il se penche sur la création infographique pouvant illustrer la ville océane. Il rejette tout d'abord les premières idées qui lui viennent en tête, pêle-mêle : La plage et ses palmiers, les taxis bleus et blancs, la tour Mayombe... « Au départ tu cherches forcément le truc qui va faire tilt comme la Tour Eiffel pour Paris ou la Statue de la Liberté pour New York pour symboliser Pointe-Noire. C'est en retrouvant une vieille carte postale de la gare CFCO de Pointe-Noire qui montrait en grande partie la toiture que l'idée m'est venue d'un seul trait », se réjouit-il. C'est ainsi que Prence, à grands coups de crayon, esquisse sur papier ce fameux trait représentant la toiture de la célèbre œuvre architecturale de Jean Philippot avant de le finaliser sur son computer.

Cette création que l'ont peut qualifier au sommet de l'inspiration de Prence Bazabana, son véritable nom, n'est pas pour autant sa préférée : « J'avoue avoir un faible pour le logo de Mboka représenté par une case au milieu d'un soleil, il est, je pense, plus représentatif de notre concept et de la vision que l'on a sur l'ensemble de notre travail », conclut l'infographiste ponténégrin.