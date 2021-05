Sénégal: Diourbel / CRD sur la campagne agricole 2021-2022 - Les causes du retard dans la mise en place des semences connues

Un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la campagne agricole 2021-2022 s'est tenu hier, jeudi 27 mai dans les locaux de la gouvernance de Diourbel. L'objectif est de faire le bilan de la campagne agricole 2020-2021 mais aussi de préparer la prochaine campagne agricole. Les lenteurs dans la certification et la non disponibilité des analyses sont les principales causes du retard dans la mise en place des semences.

La prochaine campagne agricole se prépare activement au niveau de la région de Diourbel. Un comité régional de développement consacré aux préparatifs de la campagne s'est tenu à la gouvernance. Il s'agit selon Pierre Diouf, Directeur régional du développement rural, de faire d'abord le bilan de la précédente campagne et de préparer la campagne 2021- 2022.

Selon lui, «il y a eu une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace avec 778 mm au niveau de Diourbel». La mise en place de l'arachide pour 2020 a été aussi correcte d'autant plus qu'on a varié de 70 à 80% de taux de mise en place.

Les réceptions n'ont pas été à 100% satisfaisantes. Il n'y a que l'arachide où on a 100% de réception et de vente dû au retard de quelques operateurs privés. En ce qui concerne la commercialisation, il indique que «c'est là où il y a la grande difficulté car les opérateurs exportateurs étaient plus offrants que ceux agréés par le Cenia avec un prix planché de 250 F CFA. Cela a entrainé une chute de la collecte avec la Sonacos, avec 9000 tonnes mieux que l'année dernière. C'est la même chose au niveau des 86 points de collectes agréés au niveau de la région de Diourbel dont 76 pour l'écrémage.

Et au bout du compte on a collecté 15.400». En ce qui concerne cette présente campagne agricole, le Directeur régional du développement rural soutient que les «quotas ont été notifiés». «Nous avons 4.810 tonnes d'arachide notifiées. Ces operateurs devraient mettre en place les semences. Mais cela a été lent car, il y a une partie des opérateurs qui n'avaient pas certifiés avant. Mais, l'explication la plus grande est que les analyses ne sont pas disponibles à cause du mouvement de grève du syndicat national des techniciens de l'agriculture qui leur a demandé de faire une rétention des résultats des analyses», a-t-il conclu.

L'adjointe au Gouvernement, en charge du développement, Mme Kouyaté Marème Hanne qui présidait la rencontre, s'engage à faire un compte rendu au ministre de l'agriculture et du développement rural afin que des solutions soient trouvées aux problèmes posées par les agriculteurs qui tournent sur la quantité, la qualité des intrants agricoles.