Sénégal: Prévention de la torture dans les prisons - 88 élèves de l'Enap à l'école des droits humains

L'école nationale d'administration pénitentiaire abrite pour 48 heures une session de formation en droits humains. Cette formation destinée à la 5ème promotion de l'Enap à l'initiative de l'Onlpl et Amnesty Sénégal vise à asseoir la culture des droits humains dans les établissements pénitentiaires et à prévenir la torture et les traitements dégradants en milieu carcéral.

Un motif de satisfaction pour l'Onlpl dont le respect des droits des détenus est une des missions principales de l'observateur.

Il s'agit d'une deuxième édition et concerne 88 agents de l'administration pénitentiaire dont 23 cadres et 65 surveillants. «En 2018 déjà, nous avions formé ici 273 élèves et aujourd'hui nous allons former 88 dont 23 cadres et 65 surveillants. Ce qui nous ravie parce que nous voyons que nous sommes de plus en plus associés à la formation des élèves de l'Enap. Nous sommes là pourfaire cette formation afin que la culture de la protection des droits humains soit bien ancrée et que les comportements des agents soient en adéquation avec cette culture pour qu'on ne parle plus de tortures, ni de mauvais traitement, indigne, inhumain ou dégradant. Il s'agit de les outiller parce qu'eux aussi doivent protéger les détenus car, ces derniers ne sont privés que de leur liberté mais tous leurs droits demeurent intacts», a expliqué Marceline Josette Lopez Ndiaye.

L'observateur des lieux de privation de liberté qui a fait le tour des 14 régions du Sénégal s'est aussi félicité des améliorations notées dans les conditions de vie des détenus dans les différents établissements du pays. «Nous avons vu qu'il y a énormément de progrès et nous en sommes fiers. Parce qu'avant notre arrivée il y avait quand même quelques petits problèmes, qui de plus en plus s'estompent. Nous voyons que les recommandations que nous faisons, sont suivis d'effets», a dit Josette Marceline Lopez Ndiaye qui prenait part à une session de formation destinée à la 5ème promotion de l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire de Sébikotane.

Une session co-organisée avec l'Enap et Amnesty Sénégal. La directrice de l'école a remercié l'Onlpl pour son initiative d'offrir une formation en droits humains aux futurs agents de l'administration pénitentiaire. Mais Agnès Diogoye a rappelé que la formation initiale comporte des modules en droits humains et en sciences pénitentiaires. Cette session vient renforcer les acquis. Elle a invité les pensionnaires à «s'approprier les enseignements qu'ils vont recevoir au cours de la formation» ainsi dans l'exercice de leurs fonctions ils pourront «connaître les instruments qui régissent les droits humains, mais aussi respecter et faire respecter ces droits dans la prise en charge des personnes placées entre les mains de la justice».