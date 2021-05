Afrique: L'Afrique de l'Ouest divisée au sujet de l'Eco

Les états généraux de l'Eco s'achèvent ce vendredi (28.05) à Lomé au Togo. Le colloque se tient dans un contexte marqué par les divisions des pays d'Afrique de l'Ouest.

La rencontre de Lomé vise à proposer une feuille de route pour la création de cette future monnaie de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé, le 21 décembre 2019 à Abidjan, le remplacement du franc CFA par une nouvelle monnaie, l'Eco.

Mais le souci principal est que plusieurs pays ouest-africains dont le Nigeria, la première puissance économique du continent, ne souhaite pas adhérer à cette nouvelle monnaie.

Pourtant, les spécialistes de la question monétaire reconnaissent qu'une unicité d'action aidera à aboutir à une monnaie unique. C'est le cas de l'ancien Premier ministre du Bénin. Lionel Zinsou qui estime qu'il est impératif que les pays ouest-africains mutualisent leurs efforts dans ce sens.

"Il faut arriver à le faire le plus possible ensemble. Il y a les huit pays de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, ndlr) qui ont décidé de bouger les premiers, ça a créé des controverses. Il faudra, un jour ou l'autre, que les plus proches rentrent dans le système, que le système soit accueillant vis-à-vis du Cap Vert qui est le plus proche, de la Guinée, du Ghana qui sont les plus proches. Puis se posera un jour la question d'avoir une monnaie commune avec le Nigeria. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que le Nigeria est plus important que tous les autres", explique M. Zinsou,

De son côté, l'économiste togolais Kako Nouboukpo estime que l'Eco annoncé par les président français et ivoirien concerne pour l'instant seulement les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Mais selon lui, Il faudra que l'ensemble des pays de la région se fixent un objectif clair pour aller vers une monnaie vraiment unique.

"On doit travailler sur le degré de solidarité. Il faudrait également harmoniser le droit des affaires. Quelle va être la règlementation bancaire en vigueur dans l'espace Cédéao ? Est-ce qu'on va s'appuyer sur ce que fait, aujourd'hui, la commission bancaire de l'UEMOA ou est-ce qu'on va utiliser ce que fait le Nigeria, par exemple, ou ce que fait en Ghana en matière de réglementation bancaire ? Vous avez toute une ingénierie concrète à mettre en place pour rendre crédible la monnaie", explique-t-il.

Les pays ouest-africains veulent disposer d'une monnaie commune avec un taux de change flexible. Cette monnaie devra exclure toute tutelle extérieure, qu'elle soit le fait d'un pays ou d'une institution. Une monnaie souveraine donc, qui pourrait être placée à terme sous le contrôle des quinze pays de la Cédéao.