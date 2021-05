Afrique: Transparence dans la gouvernance des pêches au Sénégal - 600 millions F Cfa mobilisés pour lutter contre la pêche inn

Le ministère des Pêches et de l'économie maritime a procédé hier, jeudi 27 mai, au lancement officiel du projet de gouvernance des pêches au Sénégal. Il vise le renforcement de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (Inn) à travers l'amélioration de la gouvernance et de la transparence de la pêche. Ce projet d'un coût global de près de 600 millions de francs FCA pour une durée de 3 ans a été financé par la Fondation Océan 5.

Pour faire face à la pêche illicite, le ministère des Pêches et de l'économie maritime, en collaboration avec le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine Afrique de l'Ouest (Prcm) a initié le projet de gouvernance des pêches au Sénégal.

Ce projet d'un coût global de 1 163 944 dollars Us, soit près de 600 millions de francs FCA pour une durée de 3 ans, financé par la Fondation Océan 5, a été officiellement lancé hier, jeudi 27 mai. Il vise à renforcer efficacement et durablement la capacité du Sénégal à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Inn), notamment en améliorant la transparence dans le secteur. « L'un des principaux avantages de la transparence des pêches est d'assurer la visibilité des efforts soutenus du Gouvernement dans la lutte contre la pêche Inn, souvent méconnus des acteurs de la pêche.

La transparence permettra, par ailleurs, d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la pêche Inn avec, notamment, la participation des acteurs dans la transmission d'informations et de renseignements sur les infractions de pêche », a indiqué le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime Matar Diallo.

Selon lui, les effets néfastes de la pêche Inn se traduisent par des pertes évaluées à plus de 23 milliards de dollars US dans le monde et 500 millions en zone ouest africaine.

Premier secteur d'exportation en 2017 et 2018 avec respectivement 216 et 244 milliards de FCFA de recettes d'exportation, la pêche joue un rôle important dans notre économie, souligne-t-il . « En 2020, les débarquements des pêches maritimes s'élèvent à près de 490 846 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 217,927 milliards de FCFA.

La pêche maritime contribue à près de 3,2% au Pib global, à la création d'emplois, à l'équilibre de notre balance commerciale, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et nutritionnelle », a relevé M Diallo.