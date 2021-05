Afrique: Basketball africa league / Us Monastir-As Douanes (86-62) - Les Gabelous tombent en quart de finale

La marche a été très haute pour l'AS Douanes qui était hier, jeudi 27 mai à la quête d'une place pour le «final four» ou carré d'As de la Basketball Africa League. Les Gabelous sont tombés en quart de finale face à l'Union sportive de Monastir sur la marque de (86-62).

L 'As Douanes ne jouera pas les demi-finales de la Basketball Africa League. Les Gabelous sont tombés hier, jeudi 27 mai en quart de finale en s'inclinant devant la formation tunisienne de l'Us Monastir (86-62). Pour les champions du Sénégal, la marche a été très haute à Kigali Arena.

Les Gabelous ont mesuré la puissance de l'adversaire tunisienne qui s'est exercée d'entrée de jeu dans la raquette. Dominés, les Gabelous subissent vite le jeu rapide imposé par la formation tunisienne et offrent même des paniers faciles (12-6. 6ème). Mamadou Faye mettra son équipe dans le bon tempo avec une succession de pénétration et tir primé qui fera énormément de bien et permet aux Gabelous de revenir (15-11, 7ème) avant de boucler le quart temps sur les talons des Tunisiens (19-16).

L'écart alla toutefois crescendo. Le pourcentage très faible des protégés du coach Pa Bi sur les tirs ajouté aux pertes de balles ouvre des brèches. L'Us Monastir profitera pour se détacher (36-22 ; 5e). La réponse de Cheikh Bamba Diallo sur les tirs à longue distance ne suffira pas pour hisser le jeu de son équipe. A l'aise sur les tirs et dans la raquette, les Tunisiens font le show et larguent l'As Douanes à 24 points à la pause (48-34).

Au retour, les Gabelous serrent leur défense et réussi avec un jeu rapide impulsé par Cheikh Bamba Diallo à grignoter son retard (52-40.4e). Mais ce n'était pas assez pour arrêter l'assaut de l'adversaire tunisien qui vire aisément avec un matelas de 19 points à la fin du troisième quart temps (66-47). La sortie du pivot Athia au tout dernier quart (2ème minute) sera malvenue pour les partenaires de Mamadou Diop et Mamadou Faye. Car, le rouleau compresseur de l'Us Monasir va se mettre en marche et corser l'addition (84-56. 8e). La formation tunisienne terminera la partie en roue libre.

Qualifiés comme meilleure équipe classée 3e, les Gabelous terminent avec un bilan d'une victoire face au Groupement Sportif des Pétroliers (Algérie) et deux défaites face au Ferroviario Maputo (Mozambique) et le Zamalek (Egypte) en phase de groupes. Mais l'objectif était largement atteint pour les représentants du Sénégal qui cherchait à figurer dans le top 8 de cette première édition de la BAL.