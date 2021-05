Sénégal: Dr Mouhamed Ghandour, consultant - «Aliou Cissé doit être dans la confirmation»

Les prochaines rencontres amicales de l'équipe du Sénégal contre les sélections de la Zambie et le Cap Vert doivent être un moment la confirmation et non un moment d'expérimentation. C'est la conviction exprimée par le docteur Mouhamed Ghandour après la publication de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national.

Le consultant de football estime qu'au vu du potentiel que dispose Aliou Cissé, l'équipe du Sénégal ne doit plus être à la traîne. «Aliou (Cissé) a pris une décision importante, c'est-à-dire de revenir à ses bases. Il a pris les joueurs qu'il pense, seront le prolongement de la tactique qu'il mettra en place. Quand on se pose la question à savoir : Est-ce que Aliou Cissé a droit à l'erreur ? Ma réponse est simple. Aujourd'hui, aucun sélectionneur ayant le potentiel de joueurs qu'Aliou Cissé dispose ne peut se permettre d'être à la traine et se perdre des matchs avec des équipes de niveau inférieur (qu'il faut respecter) dans les matchs amicaux", commente-t-il.

Avant d'ajouter : «il dit qu'il a les mêmes problèmes que Pep Guardiola pour le choix de joueurs. Cela veut dire qu'il a une pléthore de joueurs d'un niveau important, au-dessus de la moyenne, des joueurs qui sont dans le Top Players dans leurs clubs et dans leur championnat. Aliou Cissé s'est lui-même mis la pression disant qu'il a le même problème que Pep Guardiola». Docteur Ghandour par ailleurs soutient qu'Aliou Cissé n'a plus droit à l'erreur. Mieux, son but, selon lui, doit "de faire de l'équipe du Sénégal une machine de guerre".

"Pep Guardiola, en ayant ce problème de pléthore de joueurs a réussi de faire de Manchester City une machine de guerre. Et quand on parle d'une machine de guerre, on parle d'une machine qui va balayer tout sur son passage, non seulement au niveau des résultats mais aussi dans la manière d'atteindre ce résultat. Aliou Cissé n'a plus le droit à l'erreur, il n'a plus le droit à l'expérimentation et il doit être dans la confirmation, d'abord d'un système de jeu, de joueurs titulaires. Enfin, confirmer que le Sénégal est une grande nation de football en Afrique».

"GAGNER ET PROUVER QUE L'ON A LA MEILLEURE EQUIPE D'AFRIQUE ET LES MEILLEURS JOUEURS"

Poursuivant sa réflexion le commentateur de la RTS considère que la pression pèse sur Aliou Cissé qui doit gagner et prouver qu'il a la meilleure équipe d'Afrique et les meilleurs joueurs. "On a les meilleurs joueurs et il doit mettre cette animation de jeu pour montrer qu'on a les meilleurs joueurs. Il faut le dire. On a eu 10 joueurs sénégalais qui ont joué la ligue des champions. On s'est retrouvé en demi-finale avec 3 sénégalais et on va en finale avec un Sénégalais. Si Chelsea gagne, on aura un Sénégalais champion d'Europe. C'est à Aliou (Cissé) de donner les moyens que ces joueurs nous montrent tous les week-end en championnat, qu'ils puissent le réaliser en équipe nationale», relève-t-il.

Autrement, il pense que le jeu des Lions devrait "un jeu conquérant". "Je le répète, quand le coach dit qu'il a le même problème que Pep Guardiola qui a gagné le championnat d'Angleterre, on ne lui demande pas de jouer comme Pep. Mais que cette équipe ait une manière de jouer. Que les joueurs montrent qu'ils sont les patrons sur le terrain", insiste-t-il.