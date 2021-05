Sénégal: Saint-Louis / Les assurances de Sophie Gladima aux pêcheurs sur l'exploitation du gaz - "Des dispositions seront prises pour qu'ils ne soient pas impactés comme ils le pensent"

Le ministre du Pétrole et des Énergies a présidé à Saint-Louis un Comité Régional de Développement (CRD) sur les projets pétroliers et gaziers du Sénégal. Sophie Gladima y a rassuré les acteurs du secteur de la pêche de la région par rapport à leurs craintes liées à l'exploitation prochaine du gaz. Elle s'est appesantie également sur la question du contenu local abordée par les différents acteurs au cours cette rencontre.

Présidée par le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, cette rencontre à laquelle ont pris part l'Adjoint administratif au Gouverneur de Saint-Louis, Khadim Hanne, le nouveau Préfet du Département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, le sous-préfet de l'arrondissement de Rao ainsi que les chefs de services régionaux et départementaux de la région, les représentants des collectivités territoriales et des différentes organisations de la société civile, entre autres, a été l'occasion pour les différents acteurs de se pencher sur les enjeux et les perspectives du champ gazier de la Gta (Grand Tortue Ahmeyim).

Le Ministre y a exhorté "les industriels sénégalais à prendre plus de risques en investissant le domaine du pétrole et du gaz pour gagner des parts de marché plus importantes dans l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz". "J'attire l'attention des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui interviennent dans les régions de l'Axe-Nord, sur l'urgence et la nécessité de se regrouper, de se réorganiser, de collaborer étroitement entre eux et avec les pouvoirs publics, en vue de tirer largement profit du domaine du pétrole et du gaz, qui regorge d'énormes potentialités économiques et sociales", a-t-elle dit.

Ayant pris part lui aussi à cette rencontre, le Président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, Fara Ndiaye, a interpellé l'autorité sur la question du Centre de formation qui sera construit à Bango et dont les travaux vont durer 24 mois. Il s'agit en effet, du projet de construction et d'aménagement d'une école de formation aux métiers du pétrole et du gaz, pour reprendre les propos du Directeur de l'Institut National du pétrole et du gaz (INPG), en l'occurrence Aguibou Bâ. Il a cependant précisé que ce site a été déjà mis à leur disposition par les autorités municipales de Saint-Louis. "Ce centre de formation, dont les travaux vont durer 18 à 24 mois, offrira aux jeunes la possibilité de pouvoir se former et travailler plus tard dans ce secteur, qui va aussi bénéficier de l'ouverture d'une autre infrastructure du genre à Diamniadio."

La question du contenu local a été également abordée lors de ce comité régional de développement qui a duré plusieurs tours d'horloge.