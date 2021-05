Maroc: Province d'Azilal - Coupure temporaire de la circulation sur le tronçon reliant Bin El Ouidane à Afourer (ministère)

Rabat — La circulation sera coupée pendant 06 jours, du lundi 31 mai à 10H00 au samedi 05 juin à 12H00, sur le tronçon routier reliant Bin El Ouidane à Afourer dans la province d'Azilal, a annoncé vendredi le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau.

Cette coupure temporaire concernera le tronçon de la route nationale N°25 (Ex route régionale N°304) au niveau de la localité d'Igharghar, dans le cadre de la réalisation des travaux de terrassement dans le cadre des travaux d'élargissement et de renforcement dudit tronçon, précise le ministère dans un communiqué.

La circulation sera déviée sur la route régionale N°306 reliant Bin El Ouidane et Ouaouizeght et la route provinciale N°3111 reliant Ouaouizeght et Timoulilte,indique le ministère, notant que la circulation normale reprendra dès l'achèvement des travaux de terrassement au niveau de ladite section.

Le ministère appelle les usagers de la route à être prudents et à respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.

Les services du ministère restent à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invitent à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail: www.equipement.gov.ma, la page Facebook de la Direction Générale des Routes et du transport terrestre https://www.facebook.com/METLE.DGRTT et l'application "MaRoute" téléchargeable sur Smartphones, ou en contactant le centre de permanence de la Direction générale des routes et du transport terrestre sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17, conclut le comm