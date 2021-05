Maroc: Le Carrousel à Rabat - Imkan associe les expertises de Spacecoop et de Sogea-Groupe

Casablanca — La filiale d'Abu Dhabi Capital Group (ADCG), Imkan, a associé les expertises reconnues de Spacecoop et de Sogea-Groupe Vinci pour assurer le traitement paysager de la promenade maritime et des parcs du Carrousel à Rabat.

"Dans le cadre de la réalisation du Carrousel, partie intégrante du projet d'aménagement de la corniche de Rabat, destiné à jouer un rôle majeur dans le développement urbain de la capitale, Imkan poursuit sa démarche d'excellence en s'appuyant sur les savoir-faire de Spacecoop et de Sogea", indique communiqué de la filiale d'ADCG.

Imkan a confié la mission de la conception paysagère de la promenade maritime et des parcs du Carrousel à Spacecoop, un cabinet international spécialisé dans l'aménagement paysager et l'ingénierie environnementale, fait savoir la même source. Spacecoop bénéficie d'une notoriété mondiale grâce à son approche de conception durable, innovante et contemporaine qui mêle des expertises reconnues dans les domaines des parcs d'activités, des espaces publics et des jardins résidentiels et privés.

Pour assurer la réalisation de ces aménagements paysagers et garantir le respect des délais de livraison de la première phase courant 2022 et de la seconde courant 2024, conformément au calendrier proposé, Imkan a également choisi de faire appel à Sogea, déjà en charge de la construction de la partie résidentielle du Carrousel.

L'expertise de ces deux compagnies donnera naissance à un poumon vert constitué d'une promenade maritime et de deux parcs invitant à la promenade avec des plantations adaptées à l'air marin. Un voyage sensoriel de nuit comme de jour avec des jardins et promenades intégrés à leur environnement, La promenade maritime s'étendra sur 500 mètres linéaires avec une ouverture au nord et au sud sur les deux parcs totalisant une surface verte de 9000 mètres carrés environ.

Acteur majeur du marché marocain de la construction, Sogea dispose de solides références et d'équipes expérimentées avec des méthodes respectueuses de l'environnement. La société met en avant une maîtrise avérée des nouvelles technologies végétales, adaptées aux objectifs de développement durable, en vue de faciliter la maintenance des espaces verts, incluant la garantie des végétaux avec reprise et changement des plantes à long terme.

Le Carrousel bénéficie d'un emplacement exceptionnel au cœur d'une zone côtière de 11 km, à seulement 15 minutes du centre-ville de Rabat et de l'autoroute. Le projet a été pensé comme un espace de vie, de loisirs et de divertissement, répondant à toutes les attentes de résidents et visiteurs en quête de confort, de calme et de bien-être.

Les principaux projets d'Imkan ont été initiés, entre autres, au sein du quartier des artisans à Abu Dhabi, avec la construction d'un bâtiment polyvalent dénommé Artery, qui abrite un espace résidentiel et un parking couvert. Il s'agit aussi du projet Pixel qui constitue la première offre formulée par la société afin de proposer des habitations à usage mixte.

Les autres projets clés sont Nudra (une agglomération de villas de luxe situées en bord de plage), mais aussi Sheikha Fatima Park, le premier parc urbain de la capitale, ainsi que AlJurf, la deuxième résidence entièrement intégrée au Sahel Al Emarat. Plusieurs autres projets, situés entre Abu Dhabi et Dubaï, se déclinent en villas aux styles intemporels, mais aussi en terrains localisés au sein d'un écosystème préservé et naturel.

Le créateur d'espaces urbains, Imkan, a livré son hôtel-boutique STORY ex-villa Dyafa à Rabat en 2019. Quant au projet le Carrousel, le projet à usage mixte situé sur la corniche de Rabat, les travaux avancent selon le calendrier et la livraison de la composante résidentielle est prévue courant l'année 2022.