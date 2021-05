Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insécurité - L'opération "épervier 6" lancée à Abobo

La Direction générale de la police nationale (Dgpn) a lancé l'opération "épervier 6" à Abobo. La cérémonie officielle s'est tenue au rond-point de la mairie de ladite commune le jeudi 27 mai 2021. Une opération motivée par la recrudescence de la criminalité dans cette zone.

L'événement s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, par ailleurs maire honoraire d'Abobo, Kandia Camara et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé.

Le général de corps d'armée Vagondo Diomandé a d'abord rendu un hommage à l'ancien Premier ministre, Hamed Bakayoko, compte tenu de son implication dans la commune d'Abobo. Il a aussi souligné les raisons de cette extension de l'opération à Abobo.

"Les opérations éperviers sont devenues depuis quelques années des moyens de lutte contre la criminalité dans les principales localités du pays (...). Il s'agit aujourd'hui de s'attaquer aux zones criminogènes, détruire les fumoirs, démanteler les réseaux de trafic d'humains, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, lutter contre les installations anarchiques, restaurer la tranquillité des habitants et créer un cadre propice aux activités socio-économiques", insiste le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Cette initiative est donc dans la continuité de l'opération "épervier 6" lancée dans différentes localités sur l'ensemble du territoire depuis le 18 février 2021. À cette occasion, 2000 Forces de l'ordre avaient été déployés sur le terrain.

Lors d'une de leurs patrouilles au quartier Gesco Micao à Yopougon, quatre fumoirs ont été détruits et incendiés, quatre individus interpellés et deux motos saisies. Il y a eu également quatre couteaux et 42 boulettes de cannabis saisis.