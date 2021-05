Cote d'Ivoire: France médias monde - Vanessa Burggraf nommée directrice de France 24

Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, nomme Vanessa Burggraf au poste de Directrice de France 24 à compter du 8 juin 2021.

Journaliste au sein de la chaîne d'information internationale depuis sa création en 2006, Vanessa Burggraf en était l'adjointe au Directeur chargée de la chaîne en français depuis 2017. À la tête désormais de l'ensemble des antennes (en français, en arabe, en anglais et en espagnol) et membre du comité exécutif de France Médias Monde, elle aura pour mission de poursuivre le travail accompli par toutes les équipes au cours des dernières années, qui a permis à France 24 de s'imposer dans le paysage audiovisuel mondial en affirmant le caractère expert, indépendant et référent de son information sur tous les continents.

Vanessa Burggraf succède à ce poste à Marc Saikali qui a souhaité, en accord avec la direction de France Médias Monde, partir pour se consacrer à des projets personnels. France Médias Monde tient à le remercier pour tout le travail accompli depuis plus de huit ans et demi au service du groupe et à la tête de France 24.

Les audiences de la chaîne ont plus que doublé durant cette période pour atteindre plus de 100 millions de téléspectateurs hebdomadaires en 2020, et elle a connu dans le même temps une croissance exponentielle sur le numérique. Vanessa Burggraf est journaliste à France 24 depuis la création de la chaîne en 2006.

Titulaire d'un DEA de lettres modernes et d'un DESS de communication politique et sociale à l'Université Paris I Sorbonne, elle débute sa carrière comme reporter pour l'émission « Thé ou café » présentée par Catherine Ceylac sur France 2.

Après être passée par M6 et Euronews, elle rejoint la rédaction de Bloomberg TV à Londres où elle présente des journaux sur l'économie. En 2001, elle revient à Paris pour travailler à TV5Monde en tant que reporter, présentatrice des journaux et des éditions spéciales. Elle intègre France 24 en 2006, où elle présente les journaux, puis dès 2012 la tranche « Paris Direct » de 18h à 20h, incluant « Le Débat », dont elle est rédactrice en chef. Durant la saison 2016/2017, elle rejoint l'émission de France 2 « On n'est pas couché », présentée par Laurent Ruquier, en tant que chroniqueuse. Elle réintègre France 24 à l'été 2017 au poste d'adjointe au Directeur chargée de la chaîne en français.

