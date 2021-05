Cote d'Ivoire: Interventions dans le secteur des médias - Le FSDP s'informe sur les chantiers financés

Le Président du Conseil de Gestion du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), M. Abdou Abdou et ses conseillers, Mme N'Guessan Bernise, Directeur Exécutif de cet établissement, ont visité jeudi 27 mai 2021, l'entreprise de presse Action+Abidjan Sarl, éditrice du journal « Supersport » à Abidjan-Abobo, Plateau-Dokui et le chantier de la construction d'une salle de conférence et de bureaux à la Maison de la Presse d'Abidjan (MPA) au Plateau.

Il s'agissait pour les dirigeants du FSDP de s'informer sur l'évolution des travaux sur les différents sites. Au cours de ces visites, M. Hamidou Foumba, Directeur Général de Action+Abidjan Sarl, M.Jean Claude Coulibaly Président de l'UNJCI ont remercié le FSDP pour ses actions en faveur du secteur des médias.

Au terme de la visite, M. Abdou Abdou et Mme N'Guessan Bernise, ont co-animé une conférence de presse à la MPA et se sont dits satisfaits dans l'ensemble.

Mme N'Guessan Bernise a remercié le Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Porte-parole du Gouvernement, M. Amadou Coulibaly, pour l'attention qu'il accorde au secteur des médias et aux activités du FSDP depuis sa prise de fonction.

Elle a ensuite, précisé que la construction de la salle de conférence et de bureaux de la Maison de la Presse d'Abidjan s'inscrit dans le cadre des subventions du FSDP allouées en 2019 et 2020 et se chiffre à 361.494. 481 FCFA.

S'agissant des travaux de construction du siège de l'entreprise de presse Action + Abidjan Sarl, le Directeur Exécutif du FSDP a rappelé que cette entreprise a sollicité le Fonds de Garantie du FSDP à hauteur

180.000.000 de FCFA pour l'acquisition d'un terrain et la construction de son siège social qui regroupe toute l'administration de l'entreprise.

Par ailleurs, la société Nouvelle Imprimerie de Côte d'Ivoire Sarl, (NICI Sarl), qui regroupe les entreprises de presse Gbich ! Editions Sarl, éditrice des hebdomadaires « Gbich » et « Allô Police » et Les Editions Houry, éditrice de l'hebdomadaire « Mousso » se sont associés et ont acquis un prêt total de 200.000.000 de FCFA.

Ce projet vise à la mise en place d'une unité d'imprimerie Offset ; l'acquisition de matériels d'imprimerie ; la réalisation de travaux d'aménagement ; et la couverture des besoins de trésorerie.

Pour 2021, le FSDP a cautionné la MS-Médias pour l'acquisition d'un terrain nu à un montant exceptionnel de 600.000.000 de FCFA.

Concernant la garantie des emprunts bancaires des entreprises de presse et de communication audiovisuelle ainsi que des organisations professionnelles, le montant des crédits d'investissement garantis a été porté de 200 millions à 300 millions de FCFA et le montant des crédits de trésorerie garantis est passé de 5 millions à 10 millions de FCFA.

Mme N'Guessan a invité les entreprises et organisations professionnelles du secteur de la presse privé à plus solliciter le Fonds de garantie pour leurs projets structurants.

Au titre des subventions ou dons, en 2020, le Directeur Exécutif a noté que divers appuis ont été apportés au secteur des médias privés, au GEPCI ; REPPRELCI ; URPCI ; OJPCI ; MS-Médias ; l'UNJCI pour un total de 1 milliard 016 FCFA.

Mme N'Guessan Bernise a souligné que pour 2021, l'Etat de Côte d'Ivoire compte poursuivre ses interventions en faveur du secteur des médias.