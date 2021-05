Algérie: PRA - Appel à une "forte participation" pour "imposer le changement"

Tizi-Ouzou — Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a appelé vendredi à partir de Tizi-Ouzou, à une forte participation des électeurs au scrutin législatif du 12 juin prochain pour "imposer le changement".

"Les électeurs devraient participer en masse lors de ce scrutin pour imposer le changement et sortir le pays de la situation actuelle", a souligné M. Bensalem, lors d'une rencontre à la maison de la culture Mouloud-Mammeri.

Le président du PRA a estimé à ce propos que le scrutin du 12 juin prochain est "une opportunité d'imposer un changement dans les pratiques et les mentalités pour permettre au pays d'amorcer le changement et réaliser un saut vers un lendemain certain et meilleur".

Dans ce sillage et énumérant les sacrifices et les potentialités de la wilaya, il a déploré "un retard en matière de développement en raison de la bureaucratie et de certaines pratiques" que les élus de son parti s'engagent à combattre s'ils sont plébiscités du vote de la population locale.