Maroc: Sérieux tests rbatis pour les clubs casablancais

C'est parti pour l'ultime tiers du championnat Pro 1 de football

Le championnat national de football, Botola Pro 1, se poursuivra ce week-end pour le compte de la 21ème journée qui sera amputée de la rencontre RSB-CAYB, en raison de l'engagement continental de l'équipe berkanie qui devait affronter, vendredi à Doha, le club égyptien d'Al Ahly dans le cadre de la Supercoupe d'Afrique.

L'entame de l'ultime tiers du concours sera marquée par un double choc entre clubs casablancais et rbatis. Un nouveau duel à distance, prévu ce dimanche, entre le WAC et le Raja, deux protagonistes au titre pas prêts du tout à lâcher du lest. Les Rouges, leaders et qui tiennent plus que jamais à conforter ce statut, seront certainement attendus de pied ferme par une équipe de FUS, composée majoritairement de jeunes crampons qui ne se feront pas prier pour s'offrir le Wydad.

Un WAC au grand complet qui ne manquera certainement pas de rester fidèle à sa tactique, la pression et l'attaque à outrance d'entrée de jeu dans l'espoir de débloquer la situation et aligner une douzième victoire de la saison. Scénario que les Fussistes tâcheront d'avorter afin de remonter au classement et se rapprocher de la barre des 30 points. Une opposition qui promet à l'instar du classique Raja-ASFAR qui sera teinté d'un parfum de revanche. Les Verts, éliminés de la Coupe du Trône par cette même formation militaire, auront à cœur de s'adjuger le gain de cette partie, ce qui leur permettra de rester aux trousses du Wydad, voire le doubler au cas où celuici céderait le pas du côté du stade Prince Moulay El Hassan de Rabat.

Les deux autres rencontres dominicales ne manqueront point d'attrait, à commencer par le match MCO-SCCM. Sur le papie, les Oujdis partent avec les faveurs des pronostics, contrairement à la partie MAT-HUSA, qui se jouera sur une pelouse neutre non encore arrêtée, placée sous le signe de l'équilibre.

Samedi, la RCAZ, bon dernière, accueillera dans un stade non encore déterminé, le DHJ qui se trouve sur un trend ascendant depuis quelques journées, au moment où le MAS, qui peine à rectifier le tir, sera à l'épreuve de l'OCS, club joueur, drivé depuis les gradins par Saïd Chiba, en attendant de régler le différend avec l'ex-coach, Abdelhadi Sektioui.

Le troisième match programmé samedi mettra aux prises au Complexe OCP de Khouribga le RCOZ et l'IRT. L'équipe du Rapid Oued Zem qui s'est ressaisie compte bien conserver cette cadence salvatrice, même si sa mission s'annonce ardue devant des Tangérois bien outillés pour s'en tirer à bon compte.