Maroc: Statistiques et pandémie

«I l existe trois types de mensonges», a écrit Mark Twain. «Mensonges, foutus mensonges et statistiques.» Trop souvent, la crise de Covid-19 a étayé les soupçons de bon mot de Twain. Les données sont essentielles pour lutter contre la pandémie, mais les comparaisons internationales se sont trop concentrées sur le mauvais type. Cela a donné à certains dirigeants politiques une forte incitation à minimiser la pandémie, contribuant sans doute à des millions de morts.

Compte tenu de la méfiance généralisée envers les experts et les médias grand public, il est important de mettre l'accent sur les données Covid-19 les plus informatives et les plus fiables possibles. La plupart de l'attention s'est concentrée sur les infections et les décès officiellement enregistrés dans les pays. La première priorité statistique est ici assez évidente: diviser les cas et les décès par taille de population afin de les exprimer en termes par habitant. Mais même lorsqu'ils sont rapportés par habitant, les totaux officiels sous-estiment généralement largement le nombre réel d'infections et de décès. Les porteurs de coronavirus ne sont considérés comme infectés que s'ils sont testés positifs ou sont hospitalisés, tandis que le nombre de morts ne comprend que ceux dont la Covid-19 est inscrit sur leur certificat de décès. Les estimations de l'ampleur du sous-dénombrement des infections et des décès varient. L'économiste du modèle d'excès de mortalité a calculé que la Covid-19 a jusqu'à présent tué 7-13 millions de personnes dans le monde, environ trois fois le bilan officiel actuel de la mort de 3,5 millions. Le sous-dénombrement a tendance à être plus extrême dans les pays à faible revenu. L'Egypte, par exemple, compte 13 fois plus de décès en excès que le nombre officiellement attribué à la Covid-19.

Pour les pays de l'OCDE plus riches, le sous-dénombrement global est plus faible, à environ 17%. Aux Etats-Unis, l'écart estimé n'était que de 7% en mars et avril de cette année. En juillet 2020, en revanche, les estimations professionnelles du nombre réel d'infections aux Etats-Unis étaient 2 à 6 fois plus élevées que le décompte officiel. Se concentrer sur les rapports officiels de cas de Covid-19 et de décès attribués ne sous-estime pas simplement la gravité de la crise. Cela peut conduire les politiciens à réduire les tests et à supprimer les mauvaises nouvelles, par exemple en encourageant les médecins à énumérer les comorbidités (telles que le diabète) ou les complications (telles que la pneumonie) comme cause de décès, plutôt que la Covid-19. Les médias et le public devraient plutôt accorder plus d'attention à d'autres indicateurs qui sont plus informatifs et moins vulnérables à l'influence politique. Pour commencer, le taux de tests de coronavirus positifs en pourcentage de tous les tests administrés est beaucoup plus instructif que le taux par rapport à la population d'un pays. Le taux de positivité actuel de l'Inde est alarmant sur quatre. Si le Premier ministre Narendra Modi s'était concentré sur cet indicateur il y a quelques mois, il aurait peut-être su ne pas déclarer prématurément victoire contre le virus. Au lieu de cela, il a facilité des rassemblements politiques de masse et des célébrations religieuses de grande envergure. En revanche, le taux de positivité aux Etats-Unis est récemment tombé en dessous de 3%. Cela reflète vraisemblablement un taux de vaccination plus élevé que dans l'Union européenne et dans la plupart des autres pays.

Accorder plus d'attention au taux de positivité aurait encouragé les gouvernements à augmenter les tests. Au lieu de cela, l'accent mis sur les infections vérifiées en tant que pourcentage de la population a donné aux décideurs une incitation dangereuse à réduire les tests.

«Si nous ne faisions aucun test, nous aurions très peu de cas», a déclaré l'ancien président américain Donald Trump en mai 2020, affirmant à tort que les Etats-Unis testaient plus que la plupart des autres pays. Trump n'était pas seul. Le président brésilien Jair Bolsonaro a limité les tests pour le bien des apparences et les a réduits lorsque les cas de Covid-19 se sont fortement accélérés. Parmi les autres dirigeants qui ont cherché à minimiser la gravité du virus, citons le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président tanzanien John Magufuli, aujourd'hui décédé. Reconnaître le degré de sous-estimation, c'est comprendre que la pandémie est encore pire qu'on ne le pensait. Mais appliquer une perspective historique offre au moins un certain encouragement - à condition que nous gérions correctement les statistiques.

Par exemple, un récent article du New York Times a affirmé que le saut dans le taux de mortalité des Etats-Unis était non seulement le pire depuis des décennies, mais aussi dépassé celui provoqué en 1918 par la pandémie mondiale de la grippe. Il semblerait surprenant que, avec tous les avantages de la science médicale moderne et de plus grandes ressources économiques, les Américains aient plus souffert en 2020. En fait, les gouvernements fédéral et des Etats auraient pu faire beaucoup mieux dans la lutte contre la Covid-19. Mais le résultat n'a pas été pire que la soi-disant grippe espagnole. L'histoire du Times était trompeuse dans sa description de la comparaison des décès excessifs entre 1918 et 2020.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis, de 2019 à 2020, le taux de mortalité américain ajusté selon l'âge est passé de 715,2 à 828,7 décès pour 100.000 habitants - une augmentation de la mortalité de 0,114 point de pourcentage. Il s'agit d'une augmentation tragiquement importante qui reflète la pandémie. Mais est-il utile de le décrire comme une augmentation de 16% du taux de mortalité? En comparaison, le taux de mortalité ajusté selon l'âge est passé de 2.276 pour 100.000 en 1917 à 2.542 pour 100.000 en 1918. Cela représente une augmentation de 0,266 point de pourcentage, soit plus du double de celle de la crise de 2020. Il est trompeur de parler d'une hausse de 12% de la mortalité en 1918 et de l'interpréter comme moins grave.

Le fait est que l'augmentation du taux de mortalité en 2020 semble pire que le pic de 1918 seulement si on la compare aux autres causes de décès, qui ont diminué de beaucoup plus au cours du siècle dernier. Ce qui est le plus frappant dans un graphique du taux de mortalité américain au fil du temps - encore plus que les sauts exceptionnels de 1918 et 2020 - est la tendance à la baisse par ailleurs graduelle mais forte de 1910 à nos jours. Même le terrible renversement de 2020, de 0,7% à 0,8%, a laissé le taux de mortalité en deçà de ce qu'il était en 2000.

Le livre 2018 de Steven Pinker Enlightenment Now est un bon antidote à l'impression que nous avons tous que le monde va en enfer. Les données sur la santé, l'espérance de vie, l'alphabétisation, la sécurité personnelle et la réduction de la pauvreté montrent toutes des tendances favorables à long terme. Un tel progrès historique n'est pas automatique mais - comme le soutient Pinker - reflète la foi en «la raison, la science et l'humanisme». Il est également essentiel de responsabiliser les dirigeants. Pour cela, comme la pandémie l'a montré, de bonnes statistiques sont essentielles.

Professeur de formation du capital et de croissance à l'Université Harvard et ancien membre du Conseil des conseillers économiques du président Bill Clinton.