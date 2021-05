Maroc: Session de formation sur le commerce international au profit des start-up à Béni Mellal

Une session de formation sur le commerce international a été organisée, mercredi à Béni Mellal, au profit des coopératives, start-up, PME, porteurs de projets et auto-entrepreneurs souhaitant conquérir de nouveaux marchés internationaux.

Organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région Béni Mellal-Khénifra, cette session de formation a pour objectif de doter les jeunes entrepreneurs des compétences et des connaissances théoriques et pratiques nécessaires afin qu'ils puissent développer leurs marchés à l'international, rapporte la MAP.

Les travaux de cette session de formation, la cinquième du genre depuis avril dernier, ont porté essentiellement sur l'importance de développer le commerce au niveau international pour les entrepreneurs souhaitant augmenter le volume de leurs entreprises.

L'accent a été mis aussi sur les différentes pratiques et les plus importants acteurs dans le domaine de l'import-export, les modes de paiement au niveau international et l'organisation des opérations d'importation et d'exportation.

Encadrée par la Maison de l'entrepreneur, cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat et de coopération relative au programme régional "Izdihar" qui a été signée par la CCIS Béni Mellal-Khénifra, le Centre régional d'investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra et le Groupe Attijariwafa Bank.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention tripartite qui vise à soutenir, à former et à accompagner les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent développer leurs projets, la CCIS de Béni Mellal-Khénifra a organisé au profit des coopératives et des PME, des sessions de formation sur la gestion de la trésorerie, la digitalisation et l'usage des TIC en marketing, l'utilisation des réseaux sociaux en tant qu'élément important du marketing digital et les approches marketing et commerciales.

Lancé par le CRI Béni Mellal-Khénifra début avril dernier, le programme "Izdihar" est un dispositif permettant de fédérer les principaux acteurs en charge de l'accompagnement des entrepreneurs dans la région, afin de dispenser une offre d'accompagnement claire, cohérente, complète et à forte valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les TPME.