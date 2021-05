Maroc: 518.430 candidats à la session ordinaire du baccalauréat

Les résultats de la session ordinaire de l'examen national unifié seront annoncés le 20 juin et ceux de la session de rattrapage le seront le 11 juillet

Un total de 518.430 candidats et candidates passeront les épreuves de la session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat au titre de l'année 2021, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Dans un exposé lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, le ministre a indiqué que les données de son département font état d'une hausse du nombre de candidats par rapport à la session 2020 (441.238 candidats), soit une augmentation de 17,5%, ajoutant que parmi les 518.430 candidats inscrits aux épreuves du baccalauréat au titre de l'année 2021, 35% d'entre eux sont des candidats libres (178.897) contre 339.533 candidats scolarisés. Il a souligné que le pourcentage de filles s'élève à 49% du total des candidats (53% pour les candidats scolarisés), notant que le nombre de candidats des branches scientifique, technique et professionnelle est estimé à 301.038 candidats (58% du total des candidats dont 71% sont scolarisés), tandis que le nombre de candidats des branches littéraire et originelle est estimé à 217.392 candidats et le nombre de candidats au bac international (français et anglais) a atteint 94.950 contre 43.781 l'an dernier, soit une hausse de 116,8%.

En outre, le ministre a relevé que le nombre de candidats au baccalauréat professionnel a reculé de 26%, passant de 8.770 l'année dernière à 6.483 en 2021, précisant que les candidats sont répartis en trois filières comprenant 19 branches, à savoir les filières de services (3.915 candidats contre 4.718 en 2020), les filières industrielles (2.542 candidats contre 4.003 en 2020) et la filière agricole qui compte 26 candidats en 2021 contre 49 candidats l'année dernière. Les candidats en situation de handicap sont quant à eux au nombre de 319, a indiqué le ministre, notant que les résultats de la session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat au titre de l'année 2021 seront annoncés le 20 juin 2021 alors que les résultats de la session de rattrapage dont les épreuves se dérouleront du 5 au 8 juillet 2021 seront affichés le 11 juillet 2021.

Par ailleurs, Saaid Amzazi a fait observer, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, que le ministère a pris toutes les mesures nécessaires pour une meilleure organisation de cette importante échéance nationale, soulignant que ces préparatifs concernent à la fois les aspects logistiques et pédagogiques, notamment ceux liés à la mise à jour des cadres référentiels encadrant ces examens et publiés le 4 mai 2021, ainsi que l'intensification des cours de soutien destinés aux élèves afin de garantir l'égalité des chances pour tous les candidats.

Le ministre a également souligné que toutes les mesures préventives et de précaution ont été adoptées dans le cadre d'un protocole sanitaire strict afin de préserver la santé et la sécurité des candidats, des cadres pédagogiques et administratifs et de tous les intervenants, indiquant que plusieurs installations sportives, de grandes salles et des amphithéâtres seront mobilisés pour l'occasion afin de respecter la distanciation physique.

Dans ce contexte, il a exprimé ses remerciements aux ministères de l'Intérieur, de la Santé et de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'aux autorités territoriales, à la Sureté nationale, à la Gendarmerie Royale, aux Forces auxiliaires et à la Protection civile pour leur mobilisation et leur engagement pour la préparation de cette échéance nationale.