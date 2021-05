Maroc: OFEED-Maroc décroche trois distinctions au Salon européen de la créativité et de l'innovation

OFEED-Maroc vient de recevoir trois distinctions, dont deux médailles d'or, à la 13ème édition du Salon européen de la créativité et de l'innovation Euroinvent 2021, tenu en Roumanie.

Une médaille d'or et un Prix de l'excellence en innovation ont été attribués à l'inventeur Majid El Bouazzaoui, président d'OFEED, pour l'invention "Voiture électrique sans batteries", alors qu'une médaille d'or a été décrochée par Mohamed Yalouh, membre de cette association, pour l'invention The Hexagon Rotor Rotary Engine (HRRE), un moteur diesel d'hélicoptère, de voiture à six temps et à plusieurs puissances, a indiqué mercredi OFEED dans un communiqué.

L'OFEED apporte un soutien aux inventeurs et innovateurs qui souhaitent participer aux événements internationaux, notamment via l'accompagnement et l'organisation de leurs participations dans les événements internationaux partenaires, sachant qu'OFEED est délégué officiel et exclusif de plusieurs salons d'invention, précise le communiqué.

Il s'agit également de l'organisation d'événements d'invention et d'innovation internationaux au Maroc dont le plus important est la Semaine de l'innovation IWA, qui aura lieu du 8 au 12 septembre, a ajouté la même source.

L'Association OFEED vise à accompagner les plans et stratégies du gouvernement pour faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial, dans le champ de l'innovation et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable du Royaume.