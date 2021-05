Sénégal: Assemblée générale des régulateurs de l'Uemoa et de la Guinée - Macky Sall appelle les professionnels de la presse à assainir leur secteur

Le Chef de l'État a présidé, hier, à Dakar, la cérémonie d'ouverture de la 8e Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'Uemoa et de la Guinée. Macky Sall, qui a évoqué les questions liées aux enjeux de la régulation à l'heure du tout numérique, a invité les professionnels des médias à travailler à l'assainissement de leur secteur.

Dans un contexte fortement marqué par le développement des technologies de l'information et de la communication, la question de la régulation dans le domaine de l'audiovisuel, du numérique et des médias est d'une nécessité vitale. Cela, en ce sens qu'elle permet d'assurer la cohésion nationale, d'encadrer les libertés individuelles et collectives et de maintenir la stabilité des États. Présidant la cérémonie d'ouverture de la 8e Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'Uemoa et de la Guinée, le Chef de l'État sénégalais a souligné qu'il s'agit d'un enjeu fondamental qui «nous interpelle tous» à l'action (gouvernement, régulateur, professionnel, citoyen).

Par rapport aux médias, Macky Sall a indiqué que «la profession est agressée par les non-professionnels, qui sous le couvert de la presse et de la liberté d'opinion, charrient des contre- valeurs». Il a ainsi invité les professionnels à travailler à l'assainissement de leur secteur, et de l'organiser davantage à l'image des autres corps comme les médecins ou les avocats qui disposent d'un cadre permettant d'encadrer leur métier. Pour le Chef de l'État, les gens ne peuvent être tous des professionnels de l'information et de la communication. Et «parler à des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, sans qualification et sans formation, «il n'y pas plus dangereux» pour la société. Selon le Président, il y a nécessité d'avoir une régulation parce que «nous ne voulons pas un état de nature, mais une société régie par les normes du contrat social».

Dans ce contexte, pense Macky Sall, réguler ne saurait être considéré comme un acte de «censure», mais une façon d'assurer à chacun le droit et la liberté de vivre et de s'épanouir dans le respect du droit et de la liberté. Aux yeux du Chef de l'État, «aucune catégorie professionnelle ne peut s'arroger» des droits et libertés «supérieurs aux autres». À propos de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'Uemoa et de la Guinée, il a expliqué que celle-ci offre un cadre «approprié» de réflexion et d'échanges sur la meilleure façon d'accompagner et encadrer les organes de l'audiovisuel dans un contexte de liberté démocratique et de mutations technologiques continues. Ce faisant, a-t-il poursuivi, la problématique de l'audiovisuel à l'ère moderne soulève des questions qui méritent réflexions et solutions concertées.

Parmi les questions et problématiques, il s'agit, d'après Macky Sall, de voir comment, dans une société qui se veut libre et démocratique, assurer l'équilibre entre la liberté d'opinion et d'expression des uns et le respect de la vie privée, de la dignité et l'honorabilité des autres. Mais aussi de chercher comment assurer une sainte compétition dans un espace normé et l'explosion fulgurante des outils et procédés technologiques qui tendent à se soustraire de toute forme de régulation. À ces questions non exhaustives, souligne le Président de la République, s'ajoutent les «réseaux sociaux dans toute leur diversité, les fake news, toutes formes de cybercriminalité, y compris le terrorisme qui utilise les mêmes outils».

«Rien ne peut justifier l'appel à la violence et à la haine», selon le Chef de l'État

Si la conquête de la liberté, comme l'a rappelé le Président de la République, est une «donne majeure de l'histoire des sociétés» et qui, au-delà de la modernité et ses exigences de liberté, est hautement «philosophique et morale», les gens doivent faire aussi preuve de responsabilité. Pour Macky Sall, il ne «saurait y avoir de liberté sans responsabilité». Citant le poète français Victor Hugo pour qui : «Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Être libre, rien n'est plus grave ; la liberté est pesante, et toutes les chaînes qu'elle ôte au corps, elle les ajoute à la conscience», il a indiqué que «rien ne peut justifier l'injure, la calomnie, l'appel à la violence et l'incitation à la haine». Aujourd'hui, a informé le Chef de l'État, l'on «charrie à haut débit et à l'échelle planétaire des contenus mettant en péril la vie d'autrui et les valeurs sacrées de la dignité humaine, du vivre ensemble». Le Président Sall est formel. Il ne peut exister des droits illimités et des libertés sans frein remettant en cause la cohésion sociale et la liberté individuelle de tout un chacun. Selon lui, il y a nécessité d'avoir une régulation, car «nous ne voulons pas l'état de nature, mais une société régie par les normes du contrat social».

Secteur de l'audiovisuel :

Le Sénégal a effectué un saut qualitatif

Le Président de la République s'est réjoui du saut qualitatif du Sénégal dans le secteur de l'audiovisuel. Cela, avec l'adoption consensuelle des cahiers des charges ainsi que les nouvelles conventions conclues avec les éditeurs de chaines de télévision et distributeurs de programmes, sous la houlette du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et des services du ministère de la Culture et de la Communication. Macky Sall a salué cette performance, tout en félicitant l'ensemble des acteurs qui ont travaillé à l'aboutissement de ce pas important dans le secteur.

Sur le thème de la 8e Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'Uemoa et de la Guinée : «Impact de la télévision numérique terrestre : Enjeux économiques et socio-culturels», il a soutenu qu'il met en évidence les défis auxquels «nos pays sont confrontés dans la matérialisation de l'accord de Genève relatif au basculement de l'analogie au numérique». Le Président Sall a rappelé aussi la forte pénétration de la Télévision numérique terrestre ces dernières années.

Mutations technologiques, développement de l'audiovisuel... :

Babacar Diagne du Cnra appelle à la vigilance

Le vice-président de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'Uemoa et de la Guinée (Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) et par ailleurs, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), a rappelé la nécessité de la régulation dans le secteur audiovisuel à laquelle «nos» pays se font face tous les jours. D'après Babacar Diagne, les pays africains doivent être vigilants par rapport surtout à leur cohésion sociale. «Les problèmes nés du basculement sont complexes et les solutions déterminantes pour l'avenir de notre société», a-t-il souligné, ajoutant que cette rencontre est une occasion d'échanger sur les questions qui agitent le paysage audiovisuel dans l'espace Uemoa et de la Guinée.

De son côté, Aïcha Sidikou Kabo, représentante résidente de la Commission de l'Uemoa au Sénégal, a salué le travail «remarquable» des États pour la construction du réseau de la Télévision numérique terrestre (Tnt). Pour elle, la Tnt représente une profonde mutation dans le monde l'audiovisuel. C'est pourquoi l'Uemoa s'est engagée à accompagner ses États membres dans la construction d'une «ère numérique émergente et sécurisée», modèle de développement culturel et social.